综述：欧元区经济闪耀生辉 照亮欧洲央行退出政策刺激之路

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透伦敦3月24日 - 基于最近针对企业的调查来看，欧元区经济增长取得耀眼表现，从而轻松解释为何一些欧洲央行(ECB)官员会暗示退出宽松货币政策。
IHS Markit的欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值本月触及近六年高位。
3月初值从2月的56.0攀升至56.7，为2011年4月以来最高，并高于路透调查中的所有预估值。
与此同时，欧元区两大经济体德国和法国的综合PMI初值也双双超过预期，创出近六年高位，这样的情况可能会对两国今年的大选产生影响。
“这真的是很强劲的扩张速度。经济火力全开，”IHS Markit首席经济学家Chris Williamson说。
他补充说，这意味着第一季经济按季增长0.6%，为2011年第一季以来的最高增速。
这种情况的一个直接影响可能是向欧洲央行施压，迫使其退出历史性的宽松货币政策，其中包括零至负值的利率和大规模资产购买计划。
本月稍早，欧洲央行承诺将购债计划延展到至少今年底，指因欧元区基本通胀疲弱、经济增长乏力。不过每月购债规模将从4月起削减。
央行还强调，不再有采取进一步行动的“紧迫感”。
自此以后，一些欧洲央行官员谈到了在购债期内或购债结束不久后升息的说法，其中包括奥地利央行总裁诺沃特尼和意大利央行总裁维斯科。
“这些(PMI)数据可能将强化欧洲央行关于下行风险正在消退的看法。但央行只会逐步收紧，”摩根士丹利在报告中称。
关键问题在于通胀，而控制通胀是欧洲央行的一项主要职责。
Markit欧元区PMI产出物价分项指数升至近六年高点53.3。欧元区2月通胀率为2.0%，在欧洲央行目标附近。
“我们看到供应商提价的能力上升，因需求旺盛。如果这种情况继续加强，欧洲央行应当变得更加担忧，”Williamson说。
**观望对大选的影响**
周五公布的欧元区、德国和法国的制造业、服务业和综合PMI这九项数据，统统高于路透调查分析师最为乐观的预估。
法国3月综合PMI从2月的55.9升至57.6，鉴于该国经济通常较为落后，这个数据尤其亮眼，也好于德国的表现。
这样的数据将对法国总统大选作何影响，仍需拭目以待。法国将于4月举行首轮大选投票。
极右翼民族阵线候选人勒庞有望获得那些对经济不满选民的支持。但另两位候选人，马克龙和菲永，也都呼吁进行经济改革。民调显示，相当多的选民尚未决定投票给谁。
德国的PMI，主要受美国、中国、英国和中东对其工业制成品的强劲需求推动。
德国3月制造业PMI从2月的56.1升至57.0.
这样的增长很可能会扩大德国的经常帐盈余，而这是德国与美国和欧盟等的争论焦点。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李爽)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。