综述：欧元区经济闪耀生辉 照亮欧洲央行退出政策刺激之路

路透伦敦3月24日 - 基于最近针对企业的调查来看，欧元区经济增长取得耀眼表现，从而轻松解释为何一些欧洲央行(ECB)官员会暗示退出宽松货币政策。

IHS Markit的欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值本月触及近六年高位。

3月初值从2月的56.0攀升至56.7，为2011年4月以来最高，并高于路透调查中的所有预估值。

与此同时，欧元区两大经济体德国和法国的综合PMI初值也双双超过预期，创出近六年高位，这样的情况可能会对两国今年的大选产生影响。

“这真的是很强劲的扩张速度。经济火力全开，”IHS Markit首席经济学家Chris Williamson说。

他补充说，这意味着第一季经济按季增长0.6%，为2011年第一季以来的最高增速。

这种情况的一个直接影响可能是向欧洲央行施压，迫使其退出历史性的宽松货币政策，其中包括零至负值的利率和大规模资产购买计划。

本月稍早，欧洲央行承诺将购债计划延展到至少今年底，指因欧元区基本通胀疲弱、经济增长乏力。不过每月购债规模将从4月起削减。

央行还强调，不再有采取进一步行动的“紧迫感”。

自此以后，一些欧洲央行官员谈到了在购债期内或购债结束不久后升息的说法，其中包括奥地利央行总裁诺沃特尼和意大利央行总裁维斯科。

“这些(PMI)数据可能将强化欧洲央行关于下行风险正在消退的看法。但央行只会逐步收紧，”摩根士丹利在报告中称。

关键问题在于通胀，而控制通胀是欧洲央行的一项主要职责。

Markit欧元区PMI产出物价分项指数升至近六年高点53.3。欧元区2月通胀率为2.0%，在欧洲央行目标附近。

“我们看到供应商提价的能力上升，因需求旺盛。如果这种情况继续加强，欧洲央行应当变得更加担忧，”Williamson说。

**观望对大选的影响**

周五公布的欧元区、德国和法国的制造业、服务业和综合PMI这九项数据，统统高于路透调查分析师最为乐观的预估。

法国3月综合PMI从2月的55.9升至57.6，鉴于该国经济通常较为落后，这个数据尤其亮眼，也好于德国的表现。

这样的数据将对法国总统大选作何影响，仍需拭目以待。法国将于4月举行首轮大选投票。

极右翼民族阵线候选人勒庞有望获得那些对经济不满选民的支持。但另两位候选人，马克龙和菲永，也都呼吁进行经济改革。民调显示，相当多的选民尚未决定投票给谁。

德国的PMI，主要受美国、中国、英国和中东对其工业制成品的强劲需求推动。

德国3月制造业PMI从2月的56.1升至57.0.

这样的增长很可能会扩大德国的经常帐盈余，而这是德国与美国和欧盟等的争论焦点。(完)