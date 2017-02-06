分析：欧元对德国或许偏弱 但对其他欧元区国家则过强

图为以欧盟旗帜和地图为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦2月3日 - 美国总统特朗普贸易事务顾问纳瓦罗对德国开炮，称欧元被“大幅低估”。对德国经济而言，此言可能不虚，但对于19个成员国组成的整个欧元区来说，事实并非如此。

纳瓦罗称，作为欧元区经济增长引擎的德国，正在贸易方面利用欧元走软的机会。德国总理默克尔对此给予否认。

并没有明确的方法来确定一种货币被高估或低估的程度，但许多经济学家认为，某些经济指标显示，德国经济或许可以很容易地应付更为强劲的欧元。欧元/美元上月触及14年低点1.0339美元。

就连德国财长朔伊布勒周五也表示，对德国来说，欧元可以更强一点。

但他还认同分析师的看法，即这可能让其他欧元区国家生活艰难。对于较疲弱的欧元区经济体，比如希腊，某些经济指标显示欧元汇率过强；对欧元区整体而言，欧元汇率只是被温和低估。

“欧元汇率低于多数对公允价值的估值。德国出口商似乎比其他大多数(同业)更受益，”凯投宏观(Capital Economics)的Jennifer McKeown表示。

白宫之所以担心欧元汇率，是因为德国企业在全球出售汽车、汽车零部件、药品、飞机以及直升机等大量商品，与美国和其他欧洲制造商竞争。

出口占德国经济产出的近一半，其中9.5%出口到美国，约35%出口到其他欧元区国家。

2015年，美国自1961年以来首次超过法国，成为德国商品的最大出口目的地，原因是美国经济复苏，还有欧元走软。欧元兑美元自2014年中以来已经累计贬值逾20%。

**差异很大**

近来有少数报告发现，尽管欧元对德国来说被低估了，但对其他欧元区国家来说却太强。

研究机构World Economics每月公布的世界价格指数(WPI)显示，以购买力平价(PPP)来看欧元被低估了。

依购买力平价，“德国欧元”兑美元被低估了近17%；而“法国欧元”高估近5%。“希腊欧元”则高估7%。

“德国出口商仍是这个导致欧洲其他地方停滞及失业的制度的受惠者。”World Economics报告指出。

国际货币基金组织(IMF)去年亦指出，欧元对欧元区整体而言被低估0-10%。

但对德国而言，低估幅度在10%至20%之间，这使其在该报告涉及的29个国家及司法辖区中，是低估最严重的。

**欧洲央行的决策**

1999年启动的欧洲货币联盟的主要目标之一，是提高成员国之间的经济体一体化和融合。

但该联盟将利率和汇率政策的决策权交给了欧洲央行，意味着欧元区成员国将不能再单独使用这些工具来增强自身的竞争力。

欧元最近出现的疲势，主要原因在于美国和欧元区货币政策以及债券收益率之间的差异。美联储正在上调利率，而欧洲央行正在通过量化宽松向经济大量挹注资金。

欧洲央行采用超宽松的货币政策以抵御通缩、扶助该地区脆弱的银行业、并提振经济。这导致欧元疲软，而欧元疲软有利于欧元区国家的出口。

纳瓦罗周二对英国金融时报表示，德国“利用汇率被大大低估的‘隐性的德国马克’，继续剥削欧盟其它国家以及美国”。

这番评论遭到默克尔的反驳，她表示德国并不能影响汇率。

“德国一直呼吁欧洲央行采行独立政策，一如欧元问世之前的德国央行那样，”她说。

“正因为这样，我们不会去影响欧洲央行如何行事。因此，我不能也不想改变现状。”

尽管如此，欧盟执委会截至去年第二季的最新数据显示，自1999年欧元问世以来，对德国而言，在欧元区内的实际有效汇率贬值约7.5%。

这让德国的竞争力大增。而对多数欧元区成员国而言，遇到的则是有效汇率升值，斯洛伐克等国的汇率几乎升值了一倍。(完)