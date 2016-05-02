综述：欧元区经济规模高于危机前顶点 增速超过美国与英国

路透布鲁塞尔/柏林4月29日 - 欧元区克服多年来的疲弱不振与危机影响，第一季增速达到五年来最快水平，法国与西班牙等国意外立下功劳。

目前欧元区经济规模已超过金融危机以前的顶点，尽管复苏过程长达八年。欧元区在4月份重陷通缩。

欧元区经济增速高于美国与英国，第一季增速是前一季的两倍，甚至优于最乐观的预期。家庭消费稳健，投资反弹，提振了欧元区经济。

但这可能只是暂时现象，欧洲仍然面临巨额债务、银行获利疲弱、失业率高企，和产能严重过剩等问题。

不过，欧元区19国经济第一季增长0.6%，远高于0.4%的预期，而且领先于英国的0.4%。

美国经济第一季环比年率为增长0.5%，暗示季度增幅仅略高于0.12%。

欧元区第一季GDP较上年同期增幅稳定在1.6%，是美国同期经济增速的三倍多。

这些数据令预期经济减速的人士感到意外，而欧元区信心增强、能源价格大跌、失业率缓慢但稳定回落，以及支出强劲亦令人惊喜。

“今年头几个月呈现一派混乱景象，因为股市大跌、市场对中美和许多新兴市场的增长情况存疑、而且企业和消费者信心大跌，”荷兰国际集团(ING)分析师Bert Colijn在报告中称。

“很显然，企业与消费者并没有跟着感觉走，”Colijn表示。“欧元区区内经济强劲对当前的经济增长至为关键。而经济增长在很大程度上受到了就业市场改善的推动。”

的确，欧元区失业率虽然仍较高，但3月失业率从前月的10.4%降至10.2%的四年多低点，其中西班牙的改善最明显。

**通胀再度落入负值**

不过，消息面并非全然都是好消息。最新通胀数据显示欧元区4月重现通缩，给正忙于推高通胀的欧洲央行带来最大烦恼。

欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.2%，3月为持平，即便欧洲央行在12月和3月先后出台新刺激举措以期推升通胀。

而扣除能源与食品价格的核心通胀率升幅也缩小，让人担心能源价格偏低的影响正传递至其他商品和服务的价格。这可能令决策者更加忧心忡忡。

欧洲央行尤其担心油价偏低带来的所谓第二轮效应，因为一旦该效应影响到薪资领域，则打破低通胀周期就会变得尤为困难。

“未来须在通胀前景明显恶化的情况下，才可再次实施负利率，”普雷特对西班牙报纸Expansión表示。“我认为我们短期内不会看到这种情况出现。”

“我们不该谈论启用新工具，”普雷特补充道。

进入第二季，欧元区看来仍将表现稳健。

的确，4月信心改善情况高于预期，受到工业、服务业、建筑业及家庭的普遍乐观情况所推动。

采购经理人初值数据及德国Ifo企业信心指数亦显示持续扩张，同时新放款数据亦显示为2011年以来最强劲的扩张。

欧洲央行的企业债购买计划和新一轮超低息贷款，亦可能给经济成长带来新的提振。

然第一季最终可能是经济成长高峰，大多数预测表明未来几年的经济成长将趋平，因欧洲仍受到危机余毒的影响。

欧元区GDP图表：link.reuters.com/duf34w

(完)