欧元区经济今年暂无望摆脱全面疲势 失业率将续升--调查

* 欧元区经济今年稍後将疲软增长

* 失业率还将上升

* 该调查是在周二第一季GDP数据公布前进行的

路透伦敦5月15日电---据路透对70位分析师的调查显示,欧元区经济今年下半年或可恢复疲软增长,但失业率似乎肯定将升逾当前的15年高位.

调查是在周二第一季GDP数据公布前进行的.周二公布的数据显示,欧元区经济侥幸避免衰退,第一季GDP初值较前季持平,没有出现萎缩,完全仰仗于德国经济的强劲增长.

但所有回答了一个额外问题的34位受访分析师均认为,欧元区失业率将上升,几乎看不到欧元区经济将在未来几个季度明显复苏的迹象.

分析师原本预期欧元区经济第一季萎缩0.2%,但周二的数据显示经济出现零增长,没有萎缩.

"即便欧元区整体经济第一季侥幸避免了技术性衰退,但也没有经济将出现强劲持续反弹的迹象,"ING经济分析师Martin Van Vliet说.

调查显示,欧元区经济今年将萎缩约0.4%,同样面临就业问题的美国情况却好许多,经济有望增长2.3%.

调查还显示,欧元区第三季经济增长将非常疲软,增幅料为0.1%,而第四季料增长0.2%--与上月调查的预测几乎一样.但当前季度的情况似乎更加不妙.

"事实上,领先指标显示欧元区增长率第二季可能跌为负数,"Van Vliet说.

有企业调查显示企业第二季开局很糟,上个月欧元区企业受冲击的程度远超过想像.

采购经理人指数(PMI)显示,就连德国企业也开始处境艰难.

虽然德国经济第一季实现0.5%的增长率--远高於路透调查分析师的预估--但欧元区二线国家的前景看起来越来越不妙.

意大利经济第一季衰退程度加深,较前季萎缩0.8%.

**失业率还将上升**

西班牙、意大利、希腊和葡萄牙等背负沉重债务的国家可能将经历为时数年的经济困难,表征之一是等候领取失业救济金的队伍越来越长.

欧元区3月失业率触及10.9%,追平15年前的纪录高位,调查显示,今年底或明年初,失业率可能触及11.4%的峰值.

届时欧元区将有超过2,500万人失业.西班牙和希腊的就业人群受到的冲击最大--这两个国家的劳动力人群中分别有超过五分之一的人没有工作.

由於希腊有退出欧元区的危险,多数受访分析师的预测基於如下前提假设:欧元区主权债危机将不会明显恶化.如果危机恶化,造成的混乱将冲击整个金融市场.

"我认为,从经济学角度来说,退出欧元区肯定对任何一个区内国家都不利--对希腊不利,对欧元区不利,对全球其它经济体也不利,至少目前来说是这样,"Moody's Analytics的首席分析师Mark Zandi说.

"经济学角度否定了这一做法,因此我认为那是最合理、最有可能的情形,但政治可能会凌驾于经济学之上."

希腊总统周二要求政界人士别插手,让技术官员组成的政府带领国家避免破产命运,但左翼人士已对此表示反对,有可能迫使政府重新进行让他们有机会获胜的新选举.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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