欧洲扩大EFSF救助能力力不从心

* 欧元区财长将就发挥救助基金杠杆作用的规定达成一致

* 荷兰财长称EFSF资金不足,IMF需要予以支持

* 意大利举债成本接近8%

* 标普可能调降法国评等展望至负面--报导

* 欧央行从银行业吸纳的资金不足以抵消欧元区债券购买规模

* 欧元集团同意向希腊释出80亿欧元资金

路透布鲁塞尔/米兰11月29日电---欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力,提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性,此前意大利举债成本触及近8%的欧元面世以来高位.

主权债务危机已困扰欧洲两年之久,投资者纷纷逃出欧元区债券市场,欧系银行也在抛售政府公债,南欧银行业存款缩水,而经济衰退隐现加剧了这种困境,助燃对欧元命运的疑虑.

意大利三年期公债标售得标利率创7.89%的纪录高位,远超过10月末的4.93%,10年期公债得标利率亦达7.56%,10月末时为6.06%.

该收益率也超过希腊、爱尔兰和葡萄牙被迫申请国际援助时的水准,但欧洲股市和欧洲债券上扬,因最多75亿欧元的公债标售获得强劲买需,压力明显得到缓解.

17国财长就一份详细计划达成一致,该计划将为存在融资困难的国家新发债券的最初20-30%提供担保,并将建立共同投资基金来吸引外国投资者购买欧元区的公债.

欧元集团主席贾克称,两项安排都将在1月前付诸实施,在为希腊的第二笔援助计划提供资金後,将有约2,500亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)救助资金可进行杠杆化.

贾克在新闻发布会上表示,目的是让IMF参与进来,并为EFSF的新增救援能力提供支持.

"我们已获得20国集团(G20)戛纳峰会的委托,并同意迅速研究通过双边贷款扩大IMF资源的可能性,这样IMF就能充分参与EFSF扩大救援能力并开展更紧密的合作,"他并称.

但由於中国和其他主要主权基金不愿加大对欧元区债券的投资,EFSF首席执行官雷格林表示,预料投资者在未来几天或几周不会对扩容基金进行大量认购,他说无法确定杠杆化後EFSF的最终规模.

"真的不太可能确定杠杆化的具体规模,因为这是一个过程.我们不会在下月拨付1,000亿(欧元),需要保留资金,"他说道.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)说,蒙堤的新政府除了已采行的撙节计画,还必须实施额外的减赤措施,才能实现在2013年达成预算平衡的承诺.

商业日报La Tribune报导称,评级机构标普将在10天内将法国AAA评级的展望调降为负面.但这项报导被法国总理菲永斥为"胡说八道".

**如果EFSF不够用,或求IMF增援**

欧元集团财长们同意拨付80亿欧元给希腊,这是欧盟/IMF去年同意提供1,100亿欧元纾困金的第六笔款项,对希腊免於立即违约至关重要.

贾克说,一旦IMF能在12月初完成签署的话,这笔钱可在12月中拨款.

欧洲领袖希望EFSF救助能力扩大之後能达1万亿(兆)欧元,但由於雷格林无法给出一个确切数据,财长们表示IMF可能得提供更多援助.

"我们得指望IMF,它也能够向EFSF提供资金.我认为欧洲以及欧洲以外的国家都应准备好再向IMF注资,"荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)告诉记者.

"我们讨论过引入民间资本,但这只能将救助能力扩增到现有的两倍或两倍半,这仍然不够.因此,我们只能寻找其他办法增强EFSF,在我看来这只能通过IMF,"他表示.

由於德国反对由欧洲央行向EFSF提供流动性或充当最後借款人,欧元区需要找到安抚市场的方案.

外界普遍吁请欧洲央行大规模增加债券购买,後者对此未有反应迹象.

欧盟消息人士称,一个正在讨论的方案,是让欧元体系的各国央行向IMF出借资金,以便後者以自己的贷款条件向意大利和西班牙提供资金.

"我们将与欧洲央行进行讨论.由於欧洲央行是一个独立的机构,我们将提出各项建议,最终由欧洲央行做出决定,"比利时财长瑞德斯告诉记者.

欧洲央行5月以来首次未能全部抵消购买的2,035亿欧元欧元区政府债券,令人们愈发担心,这场债务危机正在加剧区内银行业所背负的压力.

路透调查显示,欧洲央行在六个月内用新印钞票加大债券购买的机率为40%.而此举是该央行此前所反对的.调查还显示,欧洲央行下周降息至1.0%的概率为60%,大多数受访分析师称他们预测央行将在12月8日的会议上宣布新的长期流动性标售,以帮助银行维持运作.

**蒙堤将公布计划**

有报导称,意大利已就金融支持与IMF进行了初步商讨,但双方均予以否认.与此同时,蒙堤向欧元区财长罗列了财政和经济改革计划要点.

意大利的债务规模为1.9万亿(兆)欧元,相当於国内生产总值(GDP)的120%.该国需要为明年约3,400亿欧元的到期债券再融资,从1月末起债券赎回规模就会很大.周二的标售结果暗示,若无帮助意大利将很难令借债成本受控.

多数分析师称,欧洲央行将不得不更加果断地干预债市,而且欧元区最终将必须同意发行共同债券,但德国反对这两种做法.

德国一直在努力推动欧元区成员国建立更加紧密的财政同盟.

德国总理梅克尔告诉国会,在12月9日的欧盟峰会上她不会用放弃对欧元区共同债券的抵制,来换取在强化财政纪律上获得进展.

德法力求在欧盟峰会前拿出财政联盟的提案.投资者愈发把这次峰会看成是避免欧元区解体的最後机会.(完)