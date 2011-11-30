欧洲扩大EFSF救助能力力不从心

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 欧元区财长将就发挥救助基金杠杆作用的规定达成一致
* 荷兰财长称EFSF资金不足,IMF需要予以支持
* 意大利举债成本接近8%
* 标普可能调降法国评等展望至负面--报导
* 欧央行从银行业吸纳的资金不足以抵消欧元区债券购买规模
* 欧元集团同意向希腊释出80亿欧元资金
路透布鲁塞尔/米兰11月29日电---欧元区各国财长周二勉力扩大救助基金的救助能力,提升了要求国际货币基金组织(IMF)予以更多援助的可能性,此前意大利举债成本触及近8%的欧元面世以来高位.
主权债务危机已困扰欧洲两年之久,投资者纷纷逃出欧元区债券市场,欧系银行也在抛售政府公债,南欧银行业存款缩水,而经济衰退隐现加剧了这种困境,助燃对欧元命运的疑虑.
意大利三年期公债标售得标利率创7.89%的纪录高位,远超过10月末的4.93%,10年期公债得标利率亦达7.56%,10月末时为6.06%.
该收益率也超过希腊、爱尔兰和葡萄牙被迫申请国际援助时的水准,但欧洲股市和欧洲债券上扬,因最多75亿欧元的公债标售获得强劲买需,压力明显得到缓解.
17国财长就一份详细计划达成一致,该计划将为存在融资困难的国家新发债券的最初20-30%提供担保,并将建立共同投资基金来吸引外国投资者购买欧元区的公债.
欧元集团主席贾克称,两项安排都将在1月前付诸实施,在为希腊的第二笔援助计划提供资金後,将有约2,500亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)救助资金可进行杠杆化.
贾克在新闻发布会上表示,目的是让IMF参与进来,并为EFSF的新增救援能力提供支持.
"我们已获得20国集团(G20)戛纳峰会的委托,并同意迅速研究通过双边贷款扩大IMF资源的可能性,这样IMF就能充分参与EFSF扩大救援能力并开展更紧密的合作,"他并称.
但由於中国和其他主要主权基金不愿加大对欧元区债券的投资,EFSF首席执行官雷格林表示,预料投资者在未来几天或几周不会对扩容基金进行大量认购,他说无法确定杠杆化後EFSF的最终规模.
"真的不太可能确定杠杆化的具体规模,因为这是一个过程.我们不会在下月拨付1,000亿(欧元),需要保留资金,"他说道.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)说,蒙堤的新政府除了已采行的撙节计画,还必须实施额外的减赤措施,才能实现在2013年达成预算平衡的承诺.
商业日报La Tribune报导称,评级机构标普将在10天内将法国AAA评级的展望调降为负面.但这项报导被法国总理菲永斥为"胡说八道".
**如果EFSF不够用,或求IMF增援**
欧元集团财长们同意拨付80亿欧元给希腊,这是欧盟/IMF去年同意提供1,100亿欧元纾困金的第六笔款项,对希腊免於立即违约至关重要.
贾克说,一旦IMF能在12月初完成签署的话,这笔钱可在12月中拨款.
欧洲领袖希望EFSF救助能力扩大之後能达1万亿(兆)欧元,但由於雷格林无法给出一个确切数据,财长们表示IMF可能得提供更多援助.
"我们得指望IMF,它也能够向EFSF提供资金.我认为欧洲以及欧洲以外的国家都应准备好再向IMF注资,"荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)告诉记者.
"我们讨论过引入民间资本,但这只能将救助能力扩增到现有的两倍或两倍半,这仍然不够.因此,我们只能寻找其他办法增强EFSF,在我看来这只能通过IMF,"他表示.
由於德国反对由欧洲央行向EFSF提供流动性或充当最後借款人,欧元区需要找到安抚市场的方案.
外界普遍吁请欧洲央行大规模增加债券购买,後者对此未有反应迹象.
欧盟消息人士称,一个正在讨论的方案,是让欧元体系的各国央行向IMF出借资金,以便後者以自己的贷款条件向意大利和西班牙提供资金.
"我们将与欧洲央行进行讨论.由於欧洲央行是一个独立的机构,我们将提出各项建议,最终由欧洲央行做出决定,"比利时财长瑞德斯告诉记者.
欧洲央行5月以来首次未能全部抵消购买的2,035亿欧元欧元区政府债券,令人们愈发担心,这场债务危机正在加剧区内银行业所背负的压力.
路透调查显示,欧洲央行在六个月内用新印钞票加大债券购买的机率为40%.而此举是该央行此前所反对的.调查还显示,欧洲央行下周降息至1.0%的概率为60%,大多数受访分析师称他们预测央行将在12月8日的会议上宣布新的长期流动性标售,以帮助银行维持运作.
**蒙堤将公布计划**
有报导称,意大利已就金融支持与IMF进行了初步商讨,但双方均予以否认.与此同时,蒙堤向欧元区财长罗列了财政和经济改革计划要点.
意大利的债务规模为1.9万亿(兆)欧元,相当於国内生产总值(GDP)的120%.该国需要为明年约3,400亿欧元的到期债券再融资,从1月末起债券赎回规模就会很大.周二的标售结果暗示,若无帮助意大利将很难令借债成本受控.
多数分析师称,欧洲央行将不得不更加果断地干预债市,而且欧元区最终将必须同意发行共同债券,但德国反对这两种做法.
德国一直在努力推动欧元区成员国建立更加紧密的财政同盟.
德国总理梅克尔告诉国会,在12月9日的欧盟峰会上她不会用放弃对欧元区共同债券的抵制,来换取在强化财政纪律上获得进展.
德法力求在欧盟峰会前拿出财政联盟的提案.投资者愈发把这次峰会看成是避免欧元区解体的最後机会.(完)
--编译 李爽/肖群英/李婷仪/李春喜/兰秀娟;审校 吴云凌
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虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。