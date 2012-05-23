欧元区官员同意准备应急计划 以防希腊退出欧元区

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透布鲁塞尔5月23日电---两位欧元区官员周三表示,欧元区官员已达成一致,各成员国必需准备各自的应急计划,以应对希腊退出欧元区的可能.
该项共识是在欧元集团工作组(EWG)在一个电话会议上达成的.该会议在周一1300GMT开始,持续了约一个小时.
与此同时,路透还见到了一成员国起草的文件,详述了欧元区国家应该予以考虑的一些事项.
欧元集团工作组由为各国财长会议做准备工作的官员构成,他们也是欧洲金融稳定机构(EFSF)管理部门的组成部分.
一位了解情况的欧元区官员称:"欧元集团工作组认为,每个欧元区国家都应该各自准备应急计划,以应对万一希腊退出欧元区带来的影响."
"迄今欧元区层面上还未有准备,因担心消息泄漏,"该官员表示.
另一位官员证实了周一的这一共识.
这份文件详述了若希腊退出,各国或遭受的损失,并称如果真的发生,那麽应该寻求"和平分手".(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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