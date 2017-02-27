银行1月对欧元区家庭贷款增速创下2011年5月来最快--ECB

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福2月27日 - 欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示，银行1月对欧元区家庭放款的增速创近六年来最快，同时衡量货币流通的一项广泛指标--M3货供额增速下降。
欧洲央行称，1月对家庭贷款较上年同期成长2.2%，符合预期，创2011年5月以来最高，表明欧洲央行的大举刺激措施正在慢慢取得成效。
自2015年初以来放款一直处于稳步增长，只不过增速逐步放缓，不禁令人担心欧央行措施拖得太久，或许很难再有效果。
1月对企业贷款较上年同期成长2.3%，较上月持平，当时创2009年以来最高。
欧元区1月M3货供额同比增速从上月的5.0%略减慢到4.9%，不过仍符合路透调查预期的4.8%。(完)
(编译 王洋/孙茉莉; 审校 刘秀红/艾茂林)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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