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国际财经 | 2017年 2月 27日 星期一 19:33 BJT

银行1月对欧元区家庭贷款增速创下2011年5月来最快--ECB

路透法兰克福2月27日 - 欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示，银行1月对欧元区家庭放款的增速创近六年来最快，同时衡量货币流通的一项广泛指标--M3货供额增速下降。

欧洲央行称，1月对家庭贷款较上年同期成长2.2%，符合预期，创2011年5月以来最高，表明欧洲央行的大举刺激措施正在慢慢取得成效。

自2015年初以来放款一直处于稳步增长，只不过增速逐步放缓，不禁令人担心欧央行措施拖得太久，或许很难再有效果。

1月对企业贷款较上年同期成长2.3%，较上月持平，当时创2009年以来最高。

欧元区1月M3货供额同比增速从上月的5.0%略减慢到4.9%，不过仍符合路透调查预期的4.8%。(完)

(编译 王洋/孙茉莉; 审校 刘秀红/艾茂林)

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