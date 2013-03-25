欧元区财长批准援助塞浦路斯计划

路透布鲁塞尔3月25日 - 欧元区财长周一支持欧盟-国际货币基金组织(IMF)重组塞浦路斯银行业的计划，这项计划将彻底整顿塞国的前两大银行。

一名参与欧元集团协商的官员证实，欧元区17国财长支持该计划，认为计划可行。这项计划周日由塞浦路斯总统与欧盟和IMF领导人磋商得出。

这名官员透过短信表示，“计划得到批准。”

根据提案，塞国将创建一家“优良资产银行”和一家“不良资产银行”，Popular Bank of Cyprus银行低于10万欧元的存款账户将被转移到塞浦路斯最大银行Bank of Cyprus。(完)

(编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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