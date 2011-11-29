欧元区财长背负重压 将敲定加强援助基金细节

* 欧元区财长将就援助基金杠杠化规定达成一致

* 美国敦促欧洲当局采取快速果断行动

* 有报导称,标准普尔可能很快调降法国评级展望至"负面"

* 穆迪表示可能调降欧盟银行业者次级债评级

* 意大利总理将介绍改革计划,市场聚焦该国新债标售

路透布鲁塞尔11月29日电---面临美国和评级机构要求遏制债务危机的压力,欧元区财长周二将就加强援助基金的细节达成一致,以阻止问题在债市里蔓延.

美国总统奥巴马周一敦促欧盟官员采取快速果断行动,解决主权债危机.白宫方面表示欧债危机正在影响美国经济.

评级机构穆迪周二警告,可能调降欧盟15个国家87家银行的次级债评级,因担心这些国家的政府没有财力援助银行.

一家报纸报导,标准普尔可能在10天内调降法国主权评级展望,暗示该国评级有遭降的可能.受此消息影响,欧元短暂挫跌.

周二的欧元集团会议将齐聚欧元区17国的财长,料制定杠杆运用欧洲金融稳定基金(EFSF)的细节,以便在意大利或西班牙需要时向其提供援助.

财长们还可能批准向希腊与爱尔兰拨付下一笔紧急贷款.

因寄望欧洲出台具体行动的迹象能纾缓欧元区压力,市场受到提振,亚洲股市与欧元周二实现第二日上涨.

**详细计划**

路透周日获悉的文件显示,EFSF的细节方针已准备就绪等待批准,为实施新操作及扩大该基金有效规模铺平道路.

文件针对EFSF规定了多方面准则,包括在初级与二级债券市场的干预,为政府提供预防性信贷额度,杠杆运用其救援能力,以及其投资与融资策略.

"我预计我们将能够在政治层面上通过这些方针."欧元区一位参与财长会议准备工作的官员表示.

指导方针将为EFSF扫清障碍,在未来几周吸引民间和公共部门投资者把资金投到其共同投资基金.

欧洲央行(ECB)一直敦促欧元区部长迅速就EFSF完成技术性工作.

近几月有关法国债信评级受到威胁的传言表明,债务危机如何不可抵挡地从希腊和葡萄牙等债台高筑的二线国家蔓延至欧洲核心国家.

据法国《论坛报》网站报导,标准普尔准备将对法国主权评级的展望自"稳定"调整至"负面".

"这可能是在一周或10天之内,"该报援引消息人士的话称.

意大利总理蒙蒂将出席周二的欧元集团会议,届时将阐释该国为恢复市场信心而计划采取的改革措施.(完)

--编译 白云/隋芬/许娜;审校 丁琦/隋芬

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。