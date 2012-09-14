欧元区财长会议将讨论西班牙是否应申请金援等事宜

路透尼科西亚9月14日电---欧元区财长周五将讨论西班牙是否应该申请金援,此前欧洲央行宣布新购债计划,已大幅压低西班牙借贷成本.

这是今年以来首次在市场要求化解欧元区债务危机的压力缓解而非升高之时,各国财长召开会议.

欧洲央行上周宣布,如果西班牙申请欧元区救援基金的帮助,欧洲央行或购买无限量西班牙公债.该声明令西班牙10年期公债收益率(殖利率)从7月24日的7.64%降至上周四的5.62%.

年内以来面临相近市场压力的意大利公债收益率上周四降至5.03%,收益率此前在7月24日触及6.6%.

但许多决策者认为,若要令收益率进一步下跌或只是守在当前水准,需要欧洲央行证明其承诺并非空话.

欧洲央行真要这麽做的前提是,西班牙提出正式申请,要求欧元区在一级市场买进其国债,并接受这类纾困所附加的改革条件,以及放手让欧洲央行干预其二级市场.

西班牙并不想要寻求金援,因为首相拉霍伊担心招致国内政治上的强力反对,但他可能最终别无其他选择.

"他们要不要寻求协助,将会有一番讨论.在欧洲央行做出宣布後,西班牙在申请上面临更大的压力,"一位欧元区官员表示.

他并称,西班牙可能宁可和意大利一起申请,而不是单独申请,来淡化其公共财务管理不善的负面印象.

但另一位欧元区官员表示,只要公债收益率能保持稳定,西班牙或需能在德国得到支持.

"如果市场保持冷静,德国可能会愿意接受西班牙不向欧元区/欧洲央行求援,"第二位官员表示.

"德国发现要争取国会支持对新援助计划融资相当困难,因此,可能一反常态,当这个问题被讨论时,德国甚至会站在西班牙这边,"第二位官员称.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 隋芬

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