欧元受德国数据拖累下滑 新西兰元走软

* 德国Ifo景气指数不及预期

* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话继续令欧元承压

* 新西兰元兑美元重挫1.2%

路透纽约9月24日 - 欧元兑美元和日圆周二下滑，受逊于预期的德国企业景气指数以及欧洲央行官员讲话打压。欧洲央行官员称，准备好采取更多行动支持欧元区羽翼未丰的经济复苏。

昨日欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行准备提供更多长期贷款，以防止货币市场利率攀升。

德国经济智库Ifo周二公布的调查显示，德国9月IFO企业景气判断指数为17个月最高的107.7，但低于路透调查预估的108.2。

“德拉吉的讲话看来是要压低近期上涨的欧元区借款利率，并压制上周美联储维持货币政策后欧元获得的推动力，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，现在谈论央行撤出应对危机的货币政策措施还太早。这同德拉吉的论调相呼应。

纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.2%，报133.07日圆，欧元兑美元跌0.2%，报1.3471美元，支撑位据报在8月高位1.3453美元。

法国巴黎银行预计欧元短期合理价在1.3355美元。

美元指数.DXY升0.2%，报80.576，但在美联储上周决定暂时维持购买资产规模后，美元前景仍看淡。上周美元指数触及七个月低点80.06。

以对通胀温和着称，且是美联储主席伯南克亲密战友的纽约联储总裁杜德利为上周联储的决定辩护。

杜德利周二在接受CNBC专访时表示，经济较美联储6月认为的要疲弱，但他“不会排除”今年缩减刺激措施的可能性。

汇丰控股美洲G10外汇策略部门主管Bob Lynch表示，美联储推迟缩减购债的影响正在消退，这可能部分因上周政策决定后美联储官员的讲话影响。

达拉斯联储总裁费希尔周一指出，赞成和反对不缩减购债决定的委员数量接近，Lynch称这暗示美联储可能在10月底的下一次政策会议上缩减购债。

市场也担心华盛顿针对联邦预算的政治角力可能导致政府关门，甚至导致美国公债违约。

美国公债收益率下滑也令美元对投资人的吸引力降低。指标10年期公债收益率尾盘报约2.66%，9月5日曾触及近两年高位3.007%。

美元兑日圆跌0.1%，报98.76日圆。

美国周二公布的数据有好有坏，但看来是为美联储本月决定不缩减购债提供了理据。

美国7月房价上涨，但本月消费者信心下降，凸显利率上升和经济迟滞可能压制楼市复苏。

新西兰元为跌幅最大的货币，其兑美元大跌1.2%，报0.8268美元。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien将新西兰元大跌归咎于新西兰最大的乳品公司Fonterra Co-operative Group声明称，下半年盈利将较上半年大幅下滑。

新西兰是全球最大的乳制品出口国，该国最大的乳制品公司盈利下滑可能令经济承压。