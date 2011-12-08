德国官员对欧盟峰会达成全面协议前景感悲观

* 德国高层官员称对峰会达成协议看法悲观

* 盖特纳称受鼓舞,ECB的角色很关键

* 欧盟消息人士称ECB全面参与起草峰会计划

* 数据凸显银行从ECB借入大量资金

* 峰会主席希望通过给予欧盟救援基金银行资格来扩大基规模

路透巴黎/柏林12月7日电---欧盟主要资金来源--德国态度悲观,且新数据显示欧洲银行业紧张程度加剧,打击金融市场对本周峰会将成为欧债危机转折点的期望.

法国总统萨科齐和德国总理默克尔周三致信欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy),详细说明其修改欧盟条约的计划,以加强欧元区预算纪律.

法国财长称,周五欧盟峰会若达不成"有力"协议,以恢复市场信心和防止债务危机失控,法国和德国领导人就不会离开会场.

不过尽管法国表示出决心,但一名德国高级官员对於达成协议的前景表示悲观,显然是试图促使其它成员国接受德国提出的条件.

"我不得不说,对於达成全面协议,我比上周更悲观...很多领导人仍然不了解形势有多严峻,"该官员在峰会前的记者会上称.

"我的悲观态度来自目前看到的整体局势,各机构及成员国将必须在诸多方面有所行动,才能使我们所期待的新条约规则变为可能,"他不愿透露自己的名字.

该官员发表上述言论之後,欧元EUR=下滑,股价走跌,德债期货则上涨,尽管一些人士对其说法予以淡化.

继前几天下降之後,意大利和西班牙债券收益率再度大幅上涨,因资金逃离这两个最危险的欧元区国家,进入相对安全的德国.

美国财长盖特纳支持德法关於对超过赤字目标的欧元区成员国实施强制性惩罚的计划.

盖特纳重视欧洲央行在抗击此次危机中的重要作用,与欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在法兰克福会面仅仅几天后再次与之电话商谈.

"我对於法国总统及财长与德国一道为建设更强健欧洲而采取的行动有很大信心,"盖特纳在与法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)早餐会谈後告诉记者.

巴胡安对Canal+电视表示,"萨科奇和默克尔都不会离开本次峰会的谈判桌,直至达成一项强有力的协议."

欧元区消息人士表示,在峰会召开之前,欧洲央行密切参与讨论加强欧元区财政和经济一体化的计划,而且德拉吉将於周四晚间在布鲁塞尔会晤默克尔和萨科齐.

德拉吉上周暗示,欧元区"财政整固"或能让欧洲央行发挥更大作用.消息人士称,在进一步采取应对危机的措施之前,他希望得到关於欧元区国家迈向财政联盟的坚定承诺.

**银行业需要帮助**

周三公布的数据显示出一些欧洲银行需要救助的迫切性.

意大利央行公布的数据显示,意大利银行业11月从欧洲央行借进1,532亿欧元的紧急流动性资金,高於10月底的1,113亿欧元,几乎是6月的四倍,当时意大利银行借进413亿欧元.

自世界主要央行上周同意降低欧元区银行业融资成本以来,欧元区银行业者在欧洲央行的第一批美元融资操作中吸入500亿美元,这是路透调查访问货币市场交易商预估的100亿美元的五倍.

一位政府官员称,德国准备将在下周的内阁会议上重启一项2008年金融危机时所创建的银行救助基金.

在欧盟峰会前,欧洲央行管理委员会将於周四召开一场重要会议,多数分析师预计欧洲央行将在这次会议上把指标利率从1.25%调降至1.0%,并为银行业者推出较长期流动性操作,以及扩大银行从欧洲央行借款可以使用的抵押品范围.

标普的举动加重了危机感,此前标普警告称可能下调欧元区所有国家的评级,并可能调降欧洲金融稳定机构(EFSF)评级.

路透对13名分析师的访查显示,其中11名分析师预计法国将在三个月内丢掉AAA评级,可能对萨科齐争取连任的努力产生冲击.

在峰会即将举行的两天前,关於如何提高欧元区应对危机能力的新想法涌现.欧盟官员称,领导层可能决定提高EFSF和欧洲稳定机制(ESM)的联合放贷限制,法国和德国希望提早於2012年采取这种举措.

但德国官员说,他认为EFSF和ESM不大可能同时运行.他还排除了将发行欧元区共同债券作为长期解决方案,或者赋予ESM银行地位并得以从欧洲央行借款的可能性.

法德在写给将担任欧盟峰会主席的范龙佩的信件中,除了提出周一宣布的修改欧盟条约建议,还呼吁欧盟采取新的快速立法,以推进创设共同公司税基础、金融交易税和就业市场监管,英国和爱尔兰等欧盟成员国非常厌烦这些想法.

"应建立完全符合内部市场的新的共同法律框架,以加快特定领域的进程,"信件指出.

法德表示,框架还应涵盖金融监管、支持经济成长的政策以及提高欧洲基金在欧元区的利用效率.

高悬在峰会上方的一个主要不确定因素是,能否快速修改欧盟条约来加强预算控制.

默克尔和萨科齐希望在3月达成修改条约的协议,并於2012年底前获得批准.若一些国家阻碍修改欧盟27国条约,则17个成员国可能自行达成协议.

一位欧盟高层官员称,"若峰会结果以欧洲分裂收场,将不会成功拯救欧元."

"没有涵盖所有27个成员国的解决方案是有问题的.这将凸显欧洲的分裂局面,市场不会喜欢这点."(完)