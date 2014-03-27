欧元区经济疲沓加之通缩威胁 德国央行重新斟酌量化宽松

* 德国央行对印钞态度软化，市场大感意外

* 一贯反对量化宽松的德国央行改口“可能”采取QE举措

路透法兰克福3月26日 -欧洲经济复苏迟缓且面临通缩威胁，促使德国央行仔细考虑印钞可能性，这是欧洲央行武器库中最具争议性的工具。

美国、日本和英国央行都支出数以十亿美元计从银行贷款和主权债，从而重振经济，这一政策被称作量化宽松。

目前为止，欧洲央行没有加入其中，强大的德国央行持抵制态度是一方面，而在有18个成员国的货币联盟体系印钞购买资产也很难成行。

但德国央行总裁魏德曼周二一反常态地公开谈论，如果欧洲央行不得不采取量化宽松来对抗物价下滑的话，那么量化宽松将在欧元区如何发挥作用，红线会在哪里，这着实令市场感到意外。

东方汇理银行分析师FrederikDucrozet称，“纵观本周魏德曼全部言论，我们认识到口吻转变很大，但同时也很难得出德国央行愿意大力推行美联储式的量化宽松的结论。”

德国央行向来坚定反对欧洲央行在债务危机期间制定的公债购买计划，称那做过了头，介入其并无权限的为政府提供融资的范畴。

德国明镜周刊今年稍早把这位德国央行总裁描绘为“反对先生”(Mr. No)。

现在魏德曼承认进一步降息的影响有限，且有必要讨论非常规措施。他表示尽管可能有一些法律障碍，但量化宽松不是“不可能的”。

魏德曼称，购买资产以抵御通缩不同，尤其若买的是民间资产的话；他并表明他对货币融资仍继续持保留看法。

欧洲央行在2009-2012年间斥1,000亿欧元于资产担保债券，那未遭德国央行反对。

德国央行如今主要是为通胀进一步放缓的可能做打算。

由于经济继续停滞，欧元区的通胀率现已有五个月低于欧洲央行总裁德拉吉所谓的“危险区域”1%之下。

欧洲央行预计通胀将会上升，未来几年升向其设定的略低于2%的目标。

但如果欧元汇率继续走强，让进口物价更为便宜，从而将通胀推得更低，那么欧洲央行可能就得采取猛烈的行动。

周三，德国央行委员会成员AndreasDombret淡化了欧洲发生通缩的风险。“对于重蹈日本覆辙的担忧...并不准确，”他在纽约表示。

而其他人士却并不那么乐观。

**量化宽松之门半开**

魏德曼发表看法之际，包括芬兰央行总裁利卡宁在内的欧洲央行委员正在大谈欧央行的政策选项。

部分分析师认为德国央行总裁“将购买资产的大门开着，尽管只打开一点”，而其他人则认为他只是更准确阐述了自己的立场而已，而且试图藉此压低欧元汇率。

在魏德曼的专访公布之后，欧元触及三周低点。魏德曼在专访中称，他倾向使用负利率作为压低汇率的工具，这意味着对银行存储在欧洲央行的隔夜资金收取费用。

“这并不意味着很快就会实现负利率政策，”瑞银的分析师ReinhardCluse表示。“相反，这暗示欧洲央行在做出更大努力使欧元汇率下降。”

最近几周，包括德拉吉在内的欧洲央行官员都试图通过讲话压低欧元。欧洲央行在3月政策会议上维持利率不变，也未采取任何措施，使市场感到失望，欧元兑美元进一步靠近1.40美元。

欧洲央行将在下周再次举行会议，我们拭目以待仅仅靠讲话是否足以促使欧元区经济保持复苏。

如果欧元区通胀率进一步降至央行目标以下，欧洲央行的反应将会是对魏德曼讲话信息的真正作证。(完)

(编译 石冠兰/张若琪/李春喜 审校 田建华/艾茂林)

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