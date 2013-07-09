欧元区决定向希腊提供数十亿欧元援助资金

* 希腊政府将在今年获得分批支付的援助金

* 欧元区各国将在7月支付25亿欧元，其余援助资金将在以后支付

* 欧盟执委雷恩称目前希腊必须加快改革步伐

* 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称葡萄牙的稳定至关重要

路透布鲁塞尔7月8日 - 欧元区和国际货币基金组织(IMF)周一决定向希腊提供援助资金，但要求该国必须遵守有关公共部门裁员和出售国有资产的承诺，以获得所有援助资金。

希腊得到68亿欧元(87亿美元)资金，可免于在8月陷入债务违约，而欧元区和IMF在提供分批支付援助金的同时将会紧盯希腊政府，确保其继续实施遭国内民众反对的改革举措。

这一严厉做法突显出国际贷款人对希腊渐失耐心。希腊政府自2010年5月以来一直依靠紧急融资帮助维持运转，但却未能完成所有必要的改革。希腊由于连续10年财政超支，不得不进行痛苦的改革。

“现在希腊需要加大改革力度，”欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在一场记者会上说。

希腊改革对欧元区走出危机仍至为关键，欧元区也需要雅典的合作，以免IMF退出该援助计划。

但这只是欧元区面临的诸多问题中的一个。

上周葡萄牙出现的政治动荡也引发关于该国是否能够完成重回借贷市场所需改革的疑问。雷恩还提醒称，斯洛文尼亚“时间紧迫”。该国银行业坏账规模高达数以十亿计欧元。

但给希腊提供的援助仅可以使其勉强维持运作，从而可能会影响到该国为走出经济衰退所做的努力。希腊有近三分之二的年轻人处于失业状态。

数千名公务员和教师周一稍早走上雅典街头，抗议公共部门裁员。

**分批支付**

2014年希腊经济料将恢复成长，虽然成长幅度仅为0.6%。希腊原本指望一次性拿到这笔援助资金，但现在希腊不得不等待分批金援。

但首笔25亿欧元援金的发放也需要希腊在7月19日前向债权人证明，该国认真对待年底前削减数千个公共部门岗位及税制现代化的承诺。

雷恩否认分批发放资金的作法会损及希腊的经济复苏，但称该国经济形势脆弱。

根据周一达成的协议，欧元区财长和IMF总裁拉加德同意分批次向希腊发放援金，欧元区首先发放25亿欧元援助。

根据协议，欧元区国家10月会再支付5亿欧元援金。

欧元体系的中央银行将在7月和10月分别贡献15亿欧元、5亿欧元，IMF将在8月拨付18亿欧元。

IMF对希腊问题已越来越感到难以接受，让IMF继续加入金援料将是今年欧元区面临的最棘手问题之一。

“如果欧元区不需要IMF...那么这将是今天最好的消息，”拉加德在会后对记者说。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/李婷仪 审校 李爽)

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