欧元区就希腊二次纾困案达成协议

欧盟官员表示，欧元区财长在周二早间就希腊二次纾困计划达成协议，将提供1,300亿欧元资金，且旨在2020年之前将希腊的债务与GDP之比降至121%。''(希腊计划的)资金金额为1,300亿欧元，债务/GDP比(将是)121%。现在要对声明稿协商，''一位参与协商的官员对路透表示。路透