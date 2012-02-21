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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 11:44 BJT

欧元区就希腊二次纾困案达成协议

欧盟官员表示，欧元区财长在周二早间就希腊二次纾困计划达成协议，将提供1,300亿欧元资金，且旨在2020年之前将希腊的债务与GDP之比降至121%。"(希腊计划的)资金金额为1,300亿欧元，债务/GDP比(将是)121%。现在要对声明稿协商，"一位参与协商的官员对路透表示。路透

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