欧元集团将讨论希腊债务回购及塞浦路斯援助问题--官员

路透布鲁塞尔11月30日电---欧盟一高层官员周五表示,欧元区财长周一将讨论希腊债务回购的条件,并在同一天予以宣布,此外会议还将讨论塞浦路斯的纾困问题,不过不会对此作出决定.

为了让希腊债务具有可持续性,国际贷款方达成协议,计划到2020年时将该国债务与国内生产总值(GDP)之比从明年预计的190%降低至124%.在这项减债计划中,债务回购是关键.

根据欧元区财长在11月27日达成一致的设想,本次回购旨在将希腊债务削减掉相当於GDP的11%.鉴於目前希腊的GDP规模约为2,000亿欧元,这意味着回购将使该国债务削减200亿欧元左右.

回购计划的细节要到周一才公布,届时还将宣布欧元区和希腊政府将从民间债权人持有的630亿欧元债务中回购多少.

两位欧元区官员表示,欧元区希望希腊能从民间投资者手中回购至少400亿欧元债务.财长们曾宣布,希腊政府回购债务的出价不应高於11月23日的收盘价.

根据债务到期年限的不同,债券价格为相当於面值的25.15-34.41%不等.欧元区财长已草拟了规模为102亿欧元的希腊债务回购计划.

**保持关注**

这位透露周一欧元区财长会议议程的欧盟高层官员说:"我们将关注回购的条件和条款,届时这些条款将由希腊当局公布.希腊财长将会就所要采取的步骤和时间期限给出一个事後说明."

"到周一就一切都明白了."

本次回购必须在12月12日之前完成,以便让欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)在12月13日对结果进行评估,以确定其进展是否良好,是否可以着手推进减债计划中的其它环节.

这些环节包括降低对希腊双边政府贷款的利率,延长贷款到期年限,延迟利息支付以及欧洲央行返还从市场中购买希腊债券所得到的利润.

IMF是否支持希腊债务削减计划,是否以当前形式参与这项计划,都取决於本次债务回购的结果.

这位欧盟官员并未明确表示,回购计划达到何种预期才能算成功,但指出:"如果达不到预期,要看相差多少.如果差的不多,我个人认为问题不大.如果差得太远,我们就得重新筹划了."

"我对此没有什麽预估,但别人不会都只是耸耸肩而已,事情不能这麽得过且过,形势会非常非常具有挑战性,"他说,"换句话说,我相信债务回购计划将会符合预期."

"很显然,大家都在期待希腊金融行业作为一个整体参与本次债务回购."(完)

--编译 郑茵;审校 李婷仪/李爽

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