欧元区就希腊二次纾困案达成协议

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透布鲁塞尔2月21日电---两名欧盟官员表示,欧元区财长周二清晨达成一项协议,为希腊提供第二轮纾困案,内容包括1,300亿欧元新融资,及希腊债务/国内生产总值(GDP)比例到2020年时降至121%的目标.
"(希腊方案)的金额是1,300亿欧元,债务/GDP比例(将是)121%.目前正在准备声明,"一名参与谈判的官员向路透表示.
另一位官员证实,金援总数为1,300亿欧元,目标是希腊债务/GDP比由目前的160%降低,到2020年时降至121%,但官员警告,协议的起草才刚刚展开.
希腊债券的民间持有人减记幅度料将高达53.5%,这是一项换债计画的部分内容,此计画将使希腊债务减少约1,000亿欧元.
民间债权人的减记幅度原先预计为50%,相当於债券净现值亏损70%.
这是针对希腊的第二次紧急贷款协议,希腊在2010年5月取得1,100亿欧元纾困资金,内容为欧元区政府与国际货币基金组织(IMF)提供的双边贷款.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 白云
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