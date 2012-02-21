欧元区就希腊二次纾困案达成协议

路透布鲁塞尔2月21日电---两名欧盟官员表示,欧元区财长周二清晨达成一项协议,为希腊提供第二轮纾困案,内容包括1,300亿欧元新融资,及希腊债务/国内生产总值(GDP)比例到2020年时降至121%的目标.

"(希腊方案)的金额是1,300亿欧元,债务/GDP比例(将是)121%.目前正在准备声明,"一名参与谈判的官员向路透表示.

另一位官员证实,金援总数为1,300亿欧元,目标是希腊债务/GDP比由目前的160%降低,到2020年时降至121%,但官员警告,协议的起草才刚刚展开.

希腊债券的民间持有人减记幅度料将高达53.5%,这是一项换债计画的部分内容,此计画将使希腊债务减少约1,000亿欧元.

民间债权人的减记幅度原先预计为50%,相当於债券净现值亏损70%.

这是针对希腊的第二次紧急贷款协议,希腊在2010年5月取得1,100亿欧元纾困资金,内容为欧元区政府与国际货币基金组织(IMF)提供的双边贷款.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 白云

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