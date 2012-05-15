欧元区财长称希腊退出欧元区言论为“无稽之谈”

资料图片显示，一名女士在雅典国会大厦前手举希腊国旗抗议政府紧缩措施。欧元区财长们将有关希腊退出欧元区的言论斥为“宣传和无稽之谈”，但同时指出希腊必须尊重与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的抒困计划相关条款。 REUTERS/Yiorgos Karahalis

* 希腊退出欧元区的言论是"无稽之谈和宣传"--贾克

* 欧元区财长会议未提及希腊退出的问题

* 希腊举行新一轮选举势不可免

* 西班牙违约担保成本触及纪录高位

* 意大利债券标售顺利过关

路透布鲁塞尔/雅典5月14日电---欧元区财长们将有关希腊退出欧元区的言论斥为"宣传和无稽之谈",但同时指出希腊必须尊重与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的抒困计划相关条款.

欧元集团主席贾克表示,如果希腊组成新政府并签署这份抒困协议,则有可能放宽抒困计划中的部分目标.

"我没有设想希腊会离开欧元区,一秒钟都没想过.这是无稽之谈,是宣传."贾克对记者表示.

他在与欧元区17国财长结束长达六小时的会谈後称:"希腊退出欧元区不是我们今天讨论的问题.绝对绝对没有人在这方面争论过."

"但希腊公众必须明白,我们达成了计划,就不能不执行."

希腊大选过去了八天,各政党仍未能组成联合政府.民意调查显示,新一轮投票中,反对纾困的党派表现会最为强劲.新一轮投票可能将於下个月进行.

希腊总统Karolos Papoulias周一牵头的最後一轮谈判似乎难以取得进展.此前左翼激进党派SYRIZA的领导人表示,不会加入联合政府.另一左翼政党领导人也拒绝在SYRIZA缺席的情况下加入.

SYRIZA领导人Alexis Tsipras的核心诉求是撕毁欧盟-国际货币基金组织(IMF)的纾困协议.协议要求希腊进行严苛的撙节计划.

欧盟官员已强调,对1,300亿欧元救援计划进行重新协商的空间很小.但若希腊各党能化解分歧,重回救援改革计划,欧元集团主席贾克似会为希腊提供一些回旋余地.

"如果情况大变,不排除延长(希腊达成目标)的时限,"贾克说.

"我并不是说有延长时限的意图,但我们必须恰当行事,"他说.

"我们需要一个希腊政府,这个政府需要清楚表示全力支持计划.那麽如果出现特殊情况,我们不排除讨论这个问题的可能性."

"今天并没有讨论这一话题,因没有达到另外两个条件:希腊未能组建新政府,没有发生任何特殊状况,导致必须进行磋商.总之,这方面不会有任何实质性的改变."

鉴於希腊最早将於下月出现资金枯竭,且磋商下一笔援助资金的希腊新政府没有就绪,投资者已开始押注希腊债务无序违约和退出欧元区恐很快发生.

谈论任何成员国退出欧元区曾经是决策者的禁忌,但目前已不再如此.

上周末,欧洲央行(ECB)管委会成员柯恩(Luc Coene)和霍诺汉(Patrick Honohan)均公开表示,希腊有可能退出欧元区,并认为这对欧元区不会有重大影响.

但欧洲有强烈的动机帮助希腊摆脱困境,尤其是欧洲央行和欧元区各国政府已成为希腊公债的主要持有者.

希腊发生严重债务违约,将导致他们遭遇巨大损失;且假若欧洲央行因此而需要资本重组,欧元区成员国也将为此买单,而德国首当其冲.

浏览欧债危机图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览欧元区成员国债务融资的进展,请点击:(r.reuters.com/kyd97r)

查阅西班牙和意大利公债持有者情况,请点击:(link.reuters.com/kux87s)

阅读意大利和西班牙金融市场概览,请点击:(link.reuters.com/xyq57s)

**扩散风险**

欧元区最担心的,就是希腊的混乱恐将西班牙和意大利等更大的经济体拖下水,进而威胁到整个欧元区的存亡.市场已经开始押注这种风险.

周一,西班牙公债违约担保成本触及纪录高位,西班牙/德国公债利差飙升至欧元面世以来最高.

欧元区财长欢迎西班牙银行业资本重组的努力,也欢迎其关於对银行业体质进行外部核查的想法.

但他们表示,马德里必须迅速行动.

"我们呼吁西班牙当局加快对银行业状况的外部评估,并采取必要措施准备好可靠的援助机制,以备不时之需.毕竟在当前环境下,速度就是一切,"贾克说.

意大利标售三年期公债的收益率升高,但低於此前市场交易价格反映出的水平,计划最多标售的52.5亿欧元额度也全部售罄.

西班牙透过标售12个月和18个月国库券筹得29亿欧元资金,其中12个月国库券的收益率较4月标售升高约七分之一.

**寻求促进经济成长**

一如往常,德国及其总理默克尔将是影响决策的首要因素,默克尔已坚称,严厉的紧缩计划是欧元区重归稳健的主要路径.

周日在德国人口最多的北威州地方选举中,默克尔所在的保守派遭遇惨败,这一结果可能刺激左翼在野党大肆抨击默克尔的欧洲撙节政策.

法国当选总统奥朗德将在周二宣誓就职,并于当日访问柏林会晤默克尔,推动实施欧洲增长策略.德国并不反对促进经济增长的构想,但坚称不能通过额外的政府开支来刺激经济,因这将导致政府债务回升.

"财政紧缩和成长导向的政策之间并不矛盾.相反,他们是相互促进的,应全面付诸实施,"贾克表示.

"我们同意,财政整固努力应该是有利於经济成长,并关注投资、创新和支持经济增长项目等前瞻性支出,且应纳入一个可信的多年框架.我们将在6月21日的下次会议上讨论这一议题,"他并称.

投资者已期待欧洲央行回到促成长的辩论中.欧洲央行曾在去年12月和今年2月提供超过1万亿(兆)欧元的三年期贷款,且在随後表示,其已竭尽所能.(完)

--编译 程琳/梁睿雪/肖群英/艾茂林;审校 张荻

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。