《热点透视》欧元区呈良性增长 惟龟速前进令人心急

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧
路透伦敦2月14日 -若2009年欧元区没有陷入大衰退，那么当下的失业率应该不会比2008年8月时的7%来得高，而不像现在高达12%；区内生产总值(GDP)也将比现在高出约8%，而第四季GDP成长0.3%也会成为可以接受的数字。
毕竟GDP年化增长率达到1.2%，应该足以跟上这个相当富庶但人口逐渐老化地区的技术改善步伐。更好的是，欧元区的成长力道正在增强。前一季的成长率仅为0.1%，而分析师对于第四季成长率的预估仅有0.2%。这意味着GDP成长率料很快升至1.5-2%，在没有任何大衰退伤痕的情况下，这样的成长速度足以改善欧洲在全球经济体系中的地位。
然而在真实的世界中，GDP初值数据中含有更多好坏不一的的讯息。
从好的一面来看，欧元区似乎终于进入了良性成长循环。德国第四季GDP较前季成长0.4%，显然正步上正确轨道，尽管其失业率已经来到令人安心的5.1%。对于区域中表现落后的经济体而言，其GDP数据也都呈现正成长，意大利更呈现2011年中以来首见的季度增长，令人期待这些经济体能够扩大就业，且政府赤字能够自然下滑。随着就业增加及节约措施减少，GDP应该可以加速增长。
但从不好的一面来看，若金融市场出现新的恐慌、一国内部或成员间出现政治问题、甚至新兴经济体对欧洲出口品的需求明显下滑，则这波景气好转恐轻易毁于一旦。就算没有什么坏事发生，GDP的微弱成长也仅会让失业率缓慢下滑，政府负债则恐难见到一丝减少。
若能够抹去这段历史，那该有多好！若有更多欧元区成员能够仿效德国创纪录的就业增长，那该有多辉煌！然而事实是，这样力道不足的经济成长已经是欧元区所能呈现的最好状况了。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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