欧盟拟为公共合约设承包条件 华为批评该提议

路透布鲁塞尔5月16日电---中国华为周三批评欧盟拟排除非欧盟企业承包利润丰厚之公共合约的提议,华为称此举可能为在欧盟做生意提出更多限制而铺路.

欧盟执委会3月提议,如果外国企业的所在国不断对欧盟企业不公,那麽凡是规模超过500万欧元的欧盟合约,将拒绝让那些国家的企业参与.

欧洲、中国、美国之间的贸易紧张正持续增高.欧盟为构建高速数据网络的公共合约,一年就超过5千亿欧元,使其成为世界上最为令人垂涎的市场之一.

华为科技全球网络安全官John Suffolk向记者表示,欧盟执委会设下在欧盟做生意的条件,将步上错误的方向.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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