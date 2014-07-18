调查：欧元区二线国家正在复苏 但面临通缩威胁

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透7月17日 - 周四公布的路透调查显示，部分欧元区最容易遭受冲击的国家未来一年经济将企稳，但成长仍然乏力，而且依然面临通缩的严重威胁。
与三个月前的调查相比，爱尔兰和西班牙的经济前景看来略微改善，同时希腊经济前景维持不变，但葡萄牙的前景则小幅下调。
欧元区二线国家的就业前景改善幅度不大，甚至毫无改善。这些国家的公民仍面临失业率极高的压力。
调查结果未能给欧洲央行带来安慰。该央行6月调降存款利率至负值，并宣布向银行业提供更多低息贷款以期推动通胀率升向目标水平。
“这些国家的前景改善，但并不是说危机已经结束。他们必须解决外部债务、公共债务和失业率等重大失衡问题，”Natixis分析师Jesus
Castillo称。
“通胀，(更广泛的)欧元区通胀仍将守在极低水平几个月...西班牙和希腊的失业率问题尤为严重，毫无迅速改善的迹象。”
爱尔兰经济今年预计将增长1.8%，表现好于欧元区整体水平，料将带领二线国家复苏。该国是首个退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划的国家，并在六个月前重返金融市场。
希腊今明两年经济预计分别将增长0.3%和1.7%，与三个月前的预估持平。葡萄牙经济今年料将增长1.0%，增幅略低于4月调查；明年预计将增长1.5%，与4月调查持平。
分析师对预算赤字的预估与三个月前基本持平。
调查显示，分析师预计葡萄牙和爱尔兰将分别达到4%和4.8%的预算赤字目标，西班牙和希腊则料接近但无法实现赤字目标。
尽管这些年实施了严厉的撙节举措，但自2010年爆发欧元区危机以来，这些国家债务与国内生产总值(GDP)之比已然上升。
除了财政撙节举措外，欧元强势亦阻碍这些国家的经济成长，因降低了这些国家的出口竞争力。最新路透调查数据显示，欧元兑美元将小幅下跌，但今年剩余时间仍将交投于1.33附近。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
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