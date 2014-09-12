欧元区7月产出升幅高于预期 德国表现亮眼

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透米兰9月12日 - 欧元区7月工业生产增幅是预估的两倍，打破连续两个月萎缩的趋势，令人期待欧元区第二经济呈现停滞后第三季再现增长。
欧元区18国7月工业生产较前月扩增1.0%，较上年同期成长2.2%，远高于路透调查分析师预期。
欧盟统计局表示，7月工业生产年增率创下去年11月成长2.7%以来最高。
“然而，工业领域并非一切向好，”荷兰国际集团(ING)资深欧元区分析师Martin van Vliet称。
“生产仍比金融危机前的高点要低10%以上，近期疲软的工业调查显示，制造商日子越发艰难。鉴于俄罗斯与西方在乌克兰危机上的紧张关系和相关制裁，以及部分新兴市场经济体的需求放缓，这种局面不足为奇，”他还称。
欧盟统计局表示，这次环比增长主要是因为7月资本财生产增长2.6%，以及非耐用消费品增长1.2%。
作为欧洲经济引擎，德国工业生产也创八个月以来最快增速，较前月增长1.9%，齐平去年11月增幅。
主要欧元区国家中，只有意大利产出下滑，工业生产较前月萎缩1.0%。
欧元区第二大经济体法国的7月工业生产升幅从6月的1.3%降至0.2%。
分析师称，意大利的数据令人担忧，因其显示该国第三季仍可能陷于衰退。
“这令人失望，从8月信心指标判断，第三季工业生产很可能下滑，意味着国内生产总值(GDP)可能再次萎缩，”瑞穗的首席欧洲经济分析师Riccardo Barbieri表示。
意大利和法国都在勉力修复公共财政。法国周三表示，将不会遵守明年将预算赤字与GDP之比降至欧盟上限3%下方的承诺。
欧盟统计局还公布，欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%。(完)
(编译/审校 张明钧/朱晓军/杜明霞/艾茂林)
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