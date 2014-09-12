欧元区7月产出升幅高于预期 德国表现亮眼

路透米兰9月12日 - 欧元区7月工业生产增幅是预估的两倍，打破连续两个月萎缩的趋势，令人期待欧元区第二经济呈现停滞后第三季再现增长。

欧元区18国7月工业生产较前月扩增1.0%，较上年同期成长2.2%，远高于路透调查分析师预期。

欧盟统计局表示，7月工业生产年增率创下去年11月成长2.7%以来最高。

“然而，工业领域并非一切向好，”荷兰国际集团(ING)资深欧元区分析师Martin van Vliet称。

“生产仍比金融危机前的高点要低10%以上，近期疲软的工业调查显示，制造商日子越发艰难。鉴于俄罗斯与西方在乌克兰危机上的紧张关系和相关制裁，以及部分新兴市场经济体的需求放缓，这种局面不足为奇，”他还称。

欧盟统计局表示，这次环比增长主要是因为7月资本财生产增长2.6%，以及非耐用消费品增长1.2%。

作为欧洲经济引擎，德国工业生产也创八个月以来最快增速，较前月增长1.9%，齐平去年11月增幅。

主要欧元区国家中，只有意大利产出下滑，工业生产较前月萎缩1.0%。

欧元区第二大经济体法国的7月工业生产升幅从6月的1.3%降至0.2%。

分析师称，意大利的数据令人担忧，因其显示该国第三季仍可能陷于衰退。

“这令人失望，从8月信心指标判断，第三季工业生产很可能下滑，意味着国内生产总值(GDP)可能再次萎缩，”瑞穗的首席欧洲经济分析师Riccardo Barbieri表示。

意大利和法国都在勉力修复公共财政。法国周三表示，将不会遵守明年将预算赤字与GDP之比降至欧盟上限3%下方的承诺。

欧盟统计局还公布，欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%。(完)

(编译/审校 张明钧/朱晓军/杜明霞/艾茂林)

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