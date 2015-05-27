德法提出欧元区合作蓝图 或将令英国首相受挫

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透柏林5月27日 - 德国和法国已有共识，同意在不改变当前欧盟条约的情况下加强欧元区国家的合作。本周当英国首相卡梅伦和德法两国领袖举行重要会议时，德法两国的想法可能令卡梅伦感到受挫。
这项欧元区蓝图将通过举行更多例行性领袖峰会、强化欧元集团财政官员论坛、以及在欧洲议会内设立欧元区专属架构等做法来促进区域合作。而英国并不是欧元区的19个成员国之一。
该项蓝图的设想是欧盟条约不变。这一点可能也会让卡梅伦感到不爽；卡梅伦想在2017年英国就是否退出欧盟举行公投之前，讨论广泛的欧盟改革。
路透看见一份为6月一场欧盟峰会所准备的德-法两国文件，该文件中提出了上述概念。德国政府证实存在这种想法，但未进一步讨论细节。
根据该项提案，欧盟执委会应更加密切关注欧元区国家经济发展。
该文件称，“有必要采取更多行动来强化欧元区的增长、竞争力和就业，缓和失衡情况、确保政府预算稳固、促进经济整合，如此一来，欧元区才能在竞争愈发激烈的世界中成功维系经济及社会福利模式。”(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
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路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。