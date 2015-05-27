德法提出欧元区合作蓝图 或将令英国首相受挫

路透柏林5月27日 - 德国和法国已有共识，同意在不改变当前欧盟条约的情况下加强欧元区国家的合作。本周当英国首相卡梅伦和德法两国领袖举行重要会议时，德法两国的想法可能令卡梅伦感到受挫。

这项欧元区蓝图将通过举行更多例行性领袖峰会、强化欧元集团财政官员论坛、以及在欧洲议会内设立欧元区专属架构等做法来促进区域合作。而英国并不是欧元区的19个成员国之一。

该项蓝图的设想是欧盟条约不变。这一点可能也会让卡梅伦感到不爽；卡梅伦想在2017年英国就是否退出欧盟举行公投之前，讨论广泛的欧盟改革。

路透看见一份为6月一场欧盟峰会所准备的德-法两国文件，该文件中提出了上述概念。德国政府证实存在这种想法，但未进一步讨论细节。

根据该项提案，欧盟执委会应更加密切关注欧元区国家经济发展。

该文件称，“有必要采取更多行动来强化欧元区的增长、竞争力和就业，缓和失衡情况、确保政府预算稳固、促进经济整合，如此一来，欧元区才能在竞争愈发激烈的世界中成功维系经济及社会福利模式。”(完)

(编译 李婷仪 审校 李爽)

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