焦点：成长停滞、低通胀及希腊 令欧元区再度成为市场靶标

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透巴黎10月16日 - 经过了两年的短暂平静，欧元区再度面临金融市场的冲击。经济成长停滞，通胀率持续偏低，法国和意大利预算问题，希腊的政治风险也在不断升高，这些因素导致市场动荡。2009年欧元区债务危机正是发端于希腊。

这不是欧元危机升级版，至少目前来看还不是。债券市场确实有些紧张，但并未发生2010-12年那样的恐慌蔓延。本周全球市场抛售的导火索在于，美国和中国经济数据疲弱，加重了对于全球经济放缓的忧虑。

然而，目前欧元区领导人之间以及德国与欧洲央行(ECB)之间的政治紧张气氛不断升温，四大相互交叠的因素重新燃起对欧元区经济复苏停摆的焦虑：

--经济学家和投资者担心，德国对于本国和其它欧元区国家的经济问题，正在错误地坚持财政紧缩政策，这将压抑需求并忽视当前急需的公共投资。

--美国、国际货币基金组织(IMF)等方面担心欧洲央行的货币宽松政策力度过小，推出过迟，而且缺乏采取更大胆行动所需要的政治支持。

--欧盟当局与法国及意大利在2015年预算问题上的分歧即将尖锐化，法意两国政府力抗其它成员国要求其削减赤字的压力。

--希腊出于政治目的仓促退出2,400亿欧元纾困计划，令市场怀疑该国在没有外部帮助的情况下能否筹到资金，而提前大选有可能让激进左派掌权。

“忧虑又重新浮现，”欧盟一位高级外交官表示，虽然交易员不再臆测欧元区解体的可能，“但也不再相信这场危机已经过去的说法”。

**德国坚持各国必须遵守财政纪律**

德国总理梅克尔周四在柏林对议会表示，欧元区千万不能放松警惕。

“危机还没有被彻底克服，因为导致危机的原因还没有消除，包括欧洲经济与货币联盟的建设，以及个别成员国的状况，”她说。

梅克尔坚持，所有欧元区国家都必须遵守欧盟严格的预算制度，这间接批评了法意领导人要求更多时间降低赤字的要求。

“我再强调一次，所有成员国都必须完全遵守强化后的稳定暨增长协定的规则，”她表示。

而法国和意大利则认为，欧洲应优先刺激经济增长。法国总统奥朗德在参加亚欧峰会时表示：“恢复经济增长是稳定市场的最好办法”。

他的看法得到意大利总理伦齐的支持。伦齐在亚欧峰会前说：“数年来我们不提‘增长’这个字眼，而是专注于财政纪律，但如果没有投资，我们就无法摆脱这场危机。”

梅克尔只字不提国际上要求德国为促进经济增长采取更多措施的压力，她只说“我们德国的情况可以表明，在不放弃财政整固路线的情况下，增长和投资也可以得到加强。”

梅克尔政府正全力要在2015年实现预算平衡，这将是自1969年以来的首次，因此决意不被要求实施大规模公共项目的呼声拖离路线。

美国财政部报告的措辞比较婉转，而德国财长朔伊布勒上周在国际货币基金组织(IMF)年会上听到的批评则要尖锐得多。

美国政府以及欧洲的凯恩斯流派经济学家认为，德国应当扩大需求，以抵御增长率下滑和通胀萎缩，避免物价和工资形成螺旋式下滑。

**大妥协？**

欧盟官员正在寻求达成重大妥协：德国向基础设施投入更多资金；法国和意大利进一步推行经济改革，换取预算空间；欧洲央行获得政治支持，进一步扩大货币宽松政策，包括必要时印钞购买政府公债。

欧洲央行总裁德拉吉曾在2012年宣称尽一切可能拯救欧元，正是这一承诺使欧元区债务危机没再进一步恶化。或许现在他不得不付诸行动了。

欧盟官员称，希望在12月18-19日的欧盟峰会上达成协议。但他们承认还有很多障碍，而且即便达成协议，也可能达不到要求的程度。

德国央行和财长已经对欧洲央行从银行业购买重新打包贷款和担保债券的计划提出批评。欧洲央行此举是为了对抗“低通胀”。

法国财长萨潘(Michel Sapin)强调了各种困难。由于法国无法兑现在2015年将预算赤字降至国内生产总值(GDP)的3%的承诺，并要求两年宽限期，他正面临外界的批评。

“欧元区重回持续增长轨道要解决四个问题：第一是货币政策--这个已经完成；然后是各国政府需要解决的三个问题，即预算整顿、结构性改革以及投资，”他在巴黎对记者表示。

“这些问题正在一并讨论，并不意味着就会达成妥协或折衷。所有这些方面都必须有所进展，”萨潘表示。

本月稍后，欧盟执委会可能会驳回法国预算案，从而加剧经济政策方面的政治争端。

在幕后，德法两国正在紧张地寻求达成妥协，以使得法国能够进一步紧缩预算并改革僵化的就业和产品市场，而德国则在公共投资方面做出姿态。

一名高级欧盟官员表示，现在的问题时，12月即便能达成协议，其力度也可能太小，难以重振经济成长或恢复信心。

与此同时，希腊的不确定性可能也会增加。希腊保守派总理萨马拉斯(Antonis Samaras)试图宣布提前结束不得人心的欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划，希望以此来避免其联合政府垮台。(完)

(编译 郑茵/李春喜/王颖；审校 张涛)

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