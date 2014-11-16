综述：欧元区经济第三季增速快于预期 但整体仍疲弱

路透布鲁塞尔11月14日 - 欧元区经济第三季增长强于预期，其中法国经济增幅高于市场预期，德国侥幸避开衰退，但欧元区经济整体仍疲弱，有可能需要进一步的刺激。

欧盟统计局称，欧元区经济7-9月较前季扩张了0.2%，上季度增幅为0.1%。

欧元区经济第三季按年增长0.8%，增幅与前季持平。

“欧元区经济仍在增长，不过慢得像蜗牛，”荷兰银行分析师Nick Kounis说。“经济更有可能出现缓慢复苏，而不是出现第三次衰退。”

欧盟统计局确认，欧元区10月通胀率仅有0.4%。

有分析师称，经济增长依然乏力，年底前有可能再次放缓。多数分析师仍预计，欧洲央行将出台更多刺激措施，包括购买政府债券的量化宽松计划。

“经济复苏依然脆弱乏力，”巴克莱在研究报告中称。“在这样的背景下，我们继续认为欧洲央行将在2015年第一季底之前被迫出台更多刺激措施。”

近期调查数据显示，欧元区经济将继续挣扎，2014年最后一季料仅增长0.1%，明年只会慢慢地加快增速。

“这与夏季的信心数据恶化所体现的情况一致，信心恶化主要与全球贸易增长持续不振的同时紧张地缘政局升级有关，”意大利裕信银行分析师Marco Valli说。

**与衰退擦肩而过**

欧洲最大的经济体德国第三季增长0.1%，符合预期，粉碎了对其经济将连二季出现负增长的担忧。

欧元区第二大经济体法国第三季增长0.3%，高于市场预期的增幅0.2%。

“经济活动略有起色，但仍然太疲弱，仍无法创造我们国家所需要的就业，”法国财长萨潘(Michel Sapin)在声明中说，他重申需要采取更多行动提振欧洲的经济和就业。

法国和意大利一直在敦促欧盟，为了阻止经济重现衰退，应该更侧重于经济扶持措施，而不是削减债务。有经常帐盈余可用于提高支出的德国却不愿做出让步。

欧元区第三大经济体意大利第三季萎缩0.1%，重陷衰退，为第13个季度经济无增长。

西班牙已公布过第三季经济稳步增长了0.5%，希腊情况似乎有好转，走出了持续长达六年的衰退。

数据显示，希腊经济自今年第一季以来实际上一直在增长。

“意大利、西班牙和希腊之间的对比很明显，”荷兰银行的Kounis说。“西班牙和希腊在结构性改革方面做了更多事情，薪资也出现了明显下降。这样的内部贬值使得竞争力恢复到接近欧元问世之初的水平。”

“而意大利的薪资仍维持在极高水平，”他说。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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