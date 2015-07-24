调查：欧元区经济成长料进入平台期 通胀继续保持疲弱

路透7月23日 - 路透调查显示，欧元区经济看来将进入一段较长时期的温和成长与低通胀阶段，年初以来认为经济成长加速的乐观预期已经差不多偃旗息鼓。

去年全球油价大幅下跌令人冀望，消费者支出会因此增加，再加上欧洲央行的刺激政策和欧元贬值，将会加速第一季度的经济成长。

然而，欧洲央行启动每月600亿欧元的购债计划已近半年，油价距离1月所及低点也并不太远，但分析师对于经济成长、通胀、制造业产出和失业情况的预估却并没有什么明显改观。

过去一周中对将近70位分析师的调查结果显示，目前至2016年底每个季度欧元区以及德国、法国和意大利这三家经济强国的国内生产总值(GDP)料仅为0.3%-0.5%。

预计欧元区今明两年经济分别成长1.4%和1.7%，德国还要稍高一点，分别为1.8%和1.9%。

法国和意大利的前景更弱一些，后者刚刚在年初摆脱衰退，宣布三年来首次取得初步成长。

“2015年欧元区经济仍处在温和复苏的轨道上，”巴克莱欧洲经济研究部门的主管Philippe Gudin在一份报告中写到。

“但是，企业信心自年初以来一直趋平，我们预计未来两年经济不会加快成长，通胀虽已触底，但只会逐渐回升，不大可能很快接近欧洲央行的2%目标位。”

不过，由于目前希腊已经与以德国为首的国际债权人达成协议，至少短期来看，欧元区经济前景略有改善。

希腊债权人周四为在雅典重启谈判做好准备；之前希腊议会在黎明之前通过了第二批改革措施协议，没有因左翼激进联盟党(Syriza)部分成员的叛离而受阻。

似乎漫无止境的希腊债务危机在最近几个月很大程度上左右金融市场走势，并让欧元区面临解体的威胁。

不过，在有关希腊危机对欧元区经济成长前景的影响方面，受访分析师在评价他们对此事的忧虑程度时，多数表示他们“并不忧虑”。

在三个多月前，同样是这些分析师认为，欧元区经济走到了转折点上。不过目前他们的预测也并没有明显上调，对于近期回升至零水准以上的通胀率也是一样看法。

分析师预计本季欧元区通胀率上升0.4%，下一季度为0.8%。虽然认为明年通胀进一步加快，但分析师预估中值显示，即便到2017年，平均通胀率也仍只有1.5%。

欧元区失业率将维持平均10%以上的水平，直至2017年，为美国和英国的两倍以上。

不过，虽然欧元区核心经济体的表现令人失望，但西班牙、葡萄牙和爱尔兰的经济活动或将改善，分析师多数上调对这些国家今明两年的经济成长预估。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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