英法认为欧元改革可与令英国留在欧盟的改革同步推进

路透巴黎7月27日 - 英国和法国周一同意，欧元区国家在希腊危机过后致力于巩固欧元，这种努力与英国留在欧盟所需要的更广泛的改革可以并驾齐驱。

英国首相卡梅伦希望，随着欧元区一体化的增强，在2017年英国进行是否退出欧盟的公投之前，英国等非欧元区欧盟成员国在欧盟28国中的影响力不会减弱。

随着几近破产的希腊暂时勉强躲过退欧命运，法国和德国提出各种强化欧元区的构想，例如拥有自己独立的预算、“政府”和议会等。

法国经济部长马克龙与英国财政大臣奥斯本举行联合新闻发布会，称需要制定“一系列规则”来保护非欧元区欧盟成员国的利益。

奥斯本在巴黎还将与法国财长萨潘、法国外交部长法比约斯和法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)举行会谈。他在未来几周还将访问其他欧盟国家。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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