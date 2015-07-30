综述：低油价推动欧元区经济加速增长 欧洲央行在推升通胀方面任重道远

2010年6月10日拍到的欧央行前的欧元标识。 REUTERS/Ralph Orlowski

* 欧元区景气指数受到工业生产、服务业和零售销售等数据提振

* 欧洲央行称复苏在轨道上，但油价下滑拖累通胀

* 德国通胀仍接近零

* 西班牙成长步伐为金融危机开始前以来最快

路透柏林7月30日 - 7月对欧元区经济的信心触及四年高位，且欧洲央行表示，复苏正在加速，受助于旨在抵御持续低通胀的宽松货币政策。

西班牙经济是一大亮点，周四公布的数据显示，该国成长步伐为金融危机开始前以来最快。不过，德国物价压力疲弱，显示通缩威胁并未随着经济的增强而消退。

欧洲央行的印钞购债计划已经实施了四个月，该计划帮助欧元区成功抵御了通缩，但还未能推高区内物价。希腊的经济危机使欧元区前景更加扑朔迷离。

欧洲央行预计，物价将在年底前开始攀升。但7月德国通胀率仅为0.1%，凸显出欧洲央行在推升区内物价方面任重道远，央行设定的中期通胀目标为2%。

周五将公布欧元区最新通胀数据，目前通胀率为0.2%。

“对欧洲央行而言，通胀偏低对经济有利，但通胀数据表明，央行暗示将在未来数月继续执行(印钞购债计划)，以推动通胀向目标回升是明智之举，”荷兰银行分析师Nick Kounis表示。

为刺激经济成长，欧洲央行降息至纪录低位，为银行提供数十亿欧元低成本贷款，并开始执行每月购买600亿欧元公债至少到2016年9月的计划。

“我认为欧元区经济正在累积动能，”Kounis补充说，这与欧洲央行在一则经济简报中传递的信息一致，简报称油价下跌将继续支持经济成长。

欧盟执委会公布的数据显示，欧元区7月经济景气指数为104.0，超过了分析师预期的103.3，6月为103.5。之前，希腊与欧元区前所了临时性救助协议。

最后时刻签署的这份协议避免了希腊退欧的风险－至少短期内是如此－消除了欧元区的一大风险源头。德国企业信心本月有所提升。

伊朗与六大国签署的核协议，以及油价在7月多数时间下跌也支持了欧元区经济。

另外，一份延迟公布的报告显示，接受救助的爱尔兰首季经济环比成长1.4%，颇为亮眼。

**西班牙是亮点**

西班牙经济第二季成长超预期，增速为2007年以来最快。

西班牙在2013年中走出长期下滑颓势后，颇具竞争力的物价提振消费者支出稳步增长，旅游人数创纪录以及失业率从高位逐步回落等因素推动经济成长。

西班牙的情况为南欧二线国家带来了希望，使他们相信通过改革以及有效降薪和削减其他成本等所谓的“内部贬值”举措，能恢复竞争力和成长。

不过，希腊的复苏道路却很漫长。该国的经济景气7月下降。

德国失业人口7月意外增加9,000，至279.9万，为去年5月以来最大增幅。

德国的就业市场通常在7月表现疲弱，因有大批年轻人进入劳动力市场。

德国联邦劳工局局长Frank-Juergen Weise表示，德国就业市场状况仍然良好。劳工局发布的职位空缺指数7月触及纪录高位。

今年首季德国经济成长放缓至0.3%，且财政部上周表示，第二季成长率可能与首季相当，国内需求推动成长，对外贸易也增长。

奥地利经济第二季增长0.3%，受助于消费和投资增长。

拉脱维亚和立陶宛第二季经济增速分别为2.7%和1.3%。非欧元区成员国瑞典第二季经济环比增长1.0%，超过预期，同比增幅为3.0%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。