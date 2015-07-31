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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 11:31 BJT

欧元区增长最快的经济体当属西班牙和爱尔兰

路透伦敦7月31日 - 欧元区增长最快的是哪两个经济体？

答案并不是欧元区核心大国，而是曾经身陷困境的外围国家——西班牙和爱尔兰。

西班牙周四宣布，该国第一和第二季度经济均增长1%，年率为增长3.1%。

爱尔兰则公布了迟来的第一季度报告，称当季经济增长月率为1.4%，年率为6.5%。

而欧元区总体经济增长年率为1.0%，德国略领先，为1.1%。(完)

(编译 孙国玉；审校 白云)

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