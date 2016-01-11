（修正）分析：尽管复苏极其缓慢 欧元区经济毕竟开始苏醒

(修正：内文倒数第七段中，应为“新兴市场经济增长‘每’下滑1个百分点”，非‘没’)

路透伦敦1月10日 - 奄奄一息，年老体衰，全身僵硬。这些都是形容欧元区经济的常用词语--但再这么说也许就不太合适了。

欧元区正在呈现复苏迹象，非常缓慢，而且主要是缘于欧洲央行(ECB)的大规模刺激措施。决策者要把这一线曙光变成光芒万丈，并非易事。

而且欧元区可能也不会感受到阳光普照，比如西班牙与希腊人苦于找不到工作，而德国建筑工人却忙得要命。

但暂时撇开这些不谈，看看欧元区出现复苏苗头的背景，就会觉得它的经济数据基本上还是不错的：中国经济摇摇晃晃，金融市场动荡不安。

欧元区第三季区内生产总值(GDP)较上年同期增长1.6%。虽然这可能看起来不是那么强劲，但却是2003-2014年年均水平(本身受到2009年急剧萎缩的拖累)的大约两倍，而且追平了2010年以来的最高水准。

因此，就欧元区来讲算是相当不错。欧洲央行预测人士和路透调查的分析师预计，欧元区今年增长率料略有加速，至1.7%左右。

其他数据--尽管有时好坏参半--亦表明经济表现较显示的强劲。

失业率一直稳步下降。11月失业率10.5%，虽然数字仍高，但已是逾四年来最低，且远低于2013年时的12%。

消费者信心在正升温，经济信心处于逾四年高位。依采购经理人指数(PMI)来衡量，制造业活动2015年也稳固增强，来到扩张领域，尽管仍逊于2013年时的高峰。

**相对来说**

想从这些数据中寻找正面迹象，就彷佛一位礼貌的访客恭维一个枯燥沉闷的工业城，却赞美其管弦乐队令人惊艳一样。

但鉴于该区域的情况--且许多人都预测其政经在劫难逃--数据相对改善当然值得注意。

“全球第三大经济体实际上表现已相当不错，”Standard Life Investments全球策略部主管Andrew Milligan表示，因此其看好欧洲股票、债券和房地产。

“许多驱动因素起到支撑作用，”他说，指出这些因素包括“货币和财政政策、银行体系体质有所增强、能源价格下降促使实质薪资增长好转、近几年走过艰辛历程的国家消费者信心好转使得压抑的需求得以释放。”

但存在的风险是，正如英国财政大臣奥斯本所说的那样，全球经济所面临的各种威胁，可以转瞬间就破坏这些积极因素。

其中首要的风险是中国经济增长放缓。中国是欧盟第二大贸易伙伴，仅次于美国。据欧盟执委会，中国和欧盟之间贸易额约为每日10亿欧元。

瑞银计算，中国经济增速每下降1个百分点，就会使欧盟经济成长下降0.1--0.3个百分点，但称这种影响“应该可控”。

新兴市场经济增长每下滑1个百分点，就会对欧盟经济成长构成0.2-0.4个百分点的拖累。

然而，可以说，即便中国及其他新兴市场成长放缓，欧洲--特别是欧元区--经济一直在增长。

例如，2015年上半年，德国对中国出口增速降至仅0.8%，工程领域出口萎缩4.9%。即便如此，最新统计数据显示，德国国内生产总值(GDP)成长率仍达1.8%。

不过，最重要的是，欧洲央行每月购入600亿欧元资产的刺激计划尚无结束的迹象，可以在很大程度上抵消海外不利因素的影响。

大宗商品价格下跌也将有所助益，尽管可能引发通缩疑虑。

当然，如果美国及全球经济整体上遭遇严重挫折，欧元区也难独善其身。

但目前而言，描述欧元区所用到的负面形容词也许有些言过其实。(完)