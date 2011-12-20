欧元区同意向IMF提供贷款 但英国退出令贷款目标难料

* 欧元区财长同意向IMF提供1,500亿欧元贷款

* 瑞典、波兰、丹麦、捷克亦支持该计划

* 英国称需要更多时间考虑,只会在G20框架内作出决定

* 德国财长朔伊布勒称美国不会向IMF提供更多贷款

路透布鲁塞尔/伦敦12月19日电---欧元区财长周一同意向国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元贷款,以抵御债务危机并赢得欧盟夥伴更多资金支持,但由於英国退出,欧盟是否会达到2,000亿欧元的贷款目标尚不清楚.

三个小时的电话会议结束後,欧盟财长们表示,非欧元区国家捷克、丹麦、波兰和瑞典也将向IMF提供贷款,帮助援助欧元区.

不过欧盟称,这些国家提供贷款必须首先获得议会批准,同时英国明确表示,其将不会参与该计划.

这样一来,欧元区将比以往更加依赖于中国和俄罗斯等主要经济体,俄罗斯已表示愿意向IMF提供更多贷款.就美国而言,其担忧IMF对欧元区的风险敞口.

"欧元区成员国将透过双边贷款向IMF提供1,500亿欧元的额外资源,"欧盟财长们在电话会议後的联合声明稿中表示.

"欧盟将欢迎20国集团(G20)成员国和其他财务强劲的IMF成员国,透过对IMF资源增加的贡献来支持维持全球金融稳定的努力,"该声明稿表示.

英国财政部消息人士表示,英国已决定不对IMF资源增加做出贡献."我们清楚表示我们将不会做出贡献,"一位财政部消息人士表示.另一位则称,对於2,000亿欧元资金目标没有达成一致.

然欧盟方面较为圆滑的在声明稿中表示,英国将在G20架构下於新年初就该议题做出决定.

对於增强欧元区救助能力和更好地防范未来危机的多管齐下策略而言,扩大IMF资源被视作其支柱之一.另一个支柱是提高欧元区的现有援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)应对债务危机的灵活性.

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**明年偿债压力巨大**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在向欧洲议会作证时,称赞欧盟达成新的"财政协议"为应对欧债危机提供了稳固基础,并称欧元是一个"不可逆转的"计划.

"我毫不怀疑欧元的实力,持久性和不可逆转性,"他指出.

但他表示,明年首季欧元区债券市场将对欧元区构成"非常巨大"的压力,近2,300亿欧元银行债券,最多3,000亿欧元政府债券,以及逾2,000亿欧元抵押债券都将到期.

"债券市场将承受的压力就算不是空前的,也是真的非常大,"他表示.

德拉吉在讲话的同时,欧盟财长还在召开电话会议,讨论触角也涉及欧元区永久纾困基金方面的议题.芬兰并不赞成削弱关於欧洲稳定机制(ESM)如何运作的全体一致原则.

如果不能克服芬兰的反对立场,那麽ESM提前一年在2012年7月实施的努力可能白费.

然讨论的主要焦点是在提高IMF的资源,因外界益发担心EFSF不足以处理债务危机,且永久机制上路前的等候时间太久.(完)

--编译 王兴亚/戴素萍/肖群英;审校 张荻/张涛

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