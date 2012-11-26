欧元区与IMF寻求达成希腊协议 债务减记为主要争论点

资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

* 对於免除希腊的官方贷款,IMF及欧元区财长立场冲突

* 最新分析显示希腊债务/GDP比率有机会在2020年降至125%

* 国际贷款人接近达成协议

路透布鲁塞尔11月26日电---欧元区财长及国际货币基金组织(IMF)周一将设法终止冻结希腊的第二笔纾困方案,但首先必须就最後是否可能赦免部分提供给希腊的官方贷款、藉以降低希腊债务的议题达成共识.

过去两个月欧元区已召开过多次部长级及副部长级会议与电话会议,以决定如何让希腊债务相对国内生产总值(GDP)比率能够在8-10年後降至较能持续的120%水位.希腊债务/GDP比率明年预料将接近190%.

尽管希腊已满足所有条件,但若未达成降低希腊债务的协议,欧元区财长及IMF不愿恢复拨付贷款金给希腊,因为无法保证紧急金援的需要是否有结束的一天.

关键问题在於:如果没有欧元区注销提供给希腊的贷款,希腊债务能够回到可持续水准吗?

目前为止,考虑中的希腊减债可能作法,包括降低现有已经展期过的希腊双边贷款利息,目前利息水准为资金成本加码150个基点.

目前尚未决定要将利息水准降至多低--法国及意大利希望降至加码30个基点,德国及部分其他国家坚持只降至加码90个基点.

另一个可能作法,是将欧洲金融稳定机构(EFSF)提供给希腊的贷款,延後付息日期10年.这个作法有机会使希腊减少相当於近17% GDP的债务.

上周财长会议的一份文件显示,欧洲央行可以放弃以大幅折价买进希腊债券的收益,这可以使希腊2020年债务/GDP比率再降低4.6个百分点.

但并非所有欧元区国家央行都准备放弃这笔收益,德国央行便是其中之一.

希腊也可能以深度折价在市场买回民间持有的债券,此举所能取得的好处得视购回的规模及价格而定.

但上周会议的准备文件指出,2020年无法达成120%的债务比率目标,而是要等到2022年,除非欧元区财长接受对希腊的贷款承受损失、或提供额外金援、或迫使民间债权人以折价出售希腊债.

一名熟悉谈判的欧元区官员表示,财长会议的最新分析显示,希腊债务/GDP比率有可能在2020年降至125%.

**免除官方贷款?**

为了更大刀阔斧降低希腊债务,IMF希望欧元区免除希腊的一部份贷款欠债.

但好几个国家坚决反对,包括德国、荷兰、芬兰及斯洛伐克.

这个议题预料将是周一会议上最激烈的攻防战.

德国央行总裁魏德曼认为,如果希腊努力落实所有同意的改革措施,几年後希腊有机会为自己"赢得"减少对欧元区政府的欠债.欧盟执委会亦支持这项看法.

德国周日世界报报导称,欧元区财长考虑从2015年起减记希腊贷款,但报导没有提供消息来源,一名欧元区官员表示,这种作法从未获得慎重讨论.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。