焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位

2014年4月拍摄的不同面值的欧元纸币资料图。 REUTERS/Dado Ruvic

路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。

周四欧盟统计局的数据显示，欧元区2月通胀率从1月的1.8%升至2.0%，为2013年初以来最高位，刚好超过欧洲央行略低于2%的通胀目标位。

而欧元区1月生产者物价指数(PPI)按年升幅从12月的1.6%大幅升至3.5%，暗示基础物价上涨的压力加大。

不过，欧洲央行下周开会时仍可能抵制住要其缩减刺激措施的压力，理由是油价推动的通胀上升只是暂时性的，经济增长依然脆弱，鉴于法国、德国、荷兰和意大利也有可能举行大选，经济前景充满不确定性。

再者，欧元区2月基础通胀率也比较疲弱，持稳于0.9%，表明一旦油价涨势到头，通胀将会回落，持于欧洲央行的目标位下方，直到2019年。

在多年一直未能达到通胀目标的情况下，欧洲央行很不希望过早采取行动，担心出现任何形式的市场震荡或迫使它不得不逆转政策方向，就像2011年欧债危机爆发时失控那样。

不过欧洲央行政策制定者也可能承认前景有改善，这预示着或将讨论削减2.3万亿欧元的资产购买措施以及加息。

欧洲的经济信心和制造业活动处在六年高位，股市飙升，以及连续八个季度经济增长年率在1.5%以上，这是自金融危机之前以来最佳的一轮经济表现。

让对通胀紧张兮兮的德国人耐心下来，或许是欧洲央行面临的最大挑战，因为在9月大选前的竞选活动中，通胀这个政治敏感且易煽动情绪的问题必定是绕不开的话题。

德国的通胀率在2.2%，实质利率为负，这侵蚀了普遍节俭的德国家庭的储蓄，并且强化了对超宽松货币政策的批评声音。

对于许多德国人来说，通胀是个容易让人激动的话题，因为许多德国家庭有着在1920年代经历过货币贬值和大规模失业的体验。

德国家庭也更倾向选择相对简单、利率较低但回报较安全的储蓄产品。当实际利率为负时这也成为一个问题。

德国巴伐利亚州财长Markus Soeder周三表示，在总储蓄额达到5万亿欧元、利率为零的情况下，若通胀率达到2%就意味着德国民众每年将损失1,000亿欧元。

政策制定者稍早曾暗示，6月或启动有关欧洲央行下一步动作的讨论，但做出决定只会是在夏季之后了。(完)