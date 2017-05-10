（更正）图表新闻：市场怀疑欧元区通胀率能否守在欧洲央行目标区间

（更正内文倒数第二段，调整措辞为"明年，你不能让欧洲央行走向缩减购债--即使不是加息，同时又让市场挑战长期通胀预测"）

路透伦敦5月9日 - 今年欧元区通胀已快步回升到欧洲央行的目标区间之内，但投资者并不确信通胀率能守在此处。

周日的法国总统选举尘埃落定，2017年的欧洲政治风险问题似乎就此告一段落，资产管理公司现在转为聚焦政策制定者何时缩减数以万亿欧元计的刺激计划。决策者当初通过这种刺激计划向金融市场注入大量资金来扶持经济。

但分析师称，从图表来看，欧洲央行尚不能宣布通胀率已成功回升至略低于2%的目标水平。这可能会使央行的退出计划变得更加复杂。

衡量长期通胀预期的指标--欧洲央行密切追踪的“五年、五年远期”损益平衡通胀率--自2012年以来首次落后于月度消费者物价涨幅。2月消费者物价上涨2%。

“这显示市场确信月度通胀数据表现为时短暂，且将拉回，”锋裕投资监管通胀策略的资深投资组合经理Semin Soher表示。

“我们所称的‘通胀风险溢价’历来都是正数，因为市场会反应未来通胀上扬的可能性。近期我们见到这个溢价转为负数。”

欧洲央行已经表示，近期月度数据上扬，对物价稳定的中期前景没有影响。该行四年来均未达成物价稳定的目标，且预测2017年通胀平均将在1.7%。

然而，数名消息人士对路透表示，决策官员最快可能在下个月释出些许缩减货币刺激措施的讯号。

多数分析师预计，欧洲央行将在12月宣布进一步缩小月度公债购买计划，市场押注2018年初升息的机率为70%。

这些对收紧政策的预测与温和的通胀预期相矛盾，一些人士称这可能说明投资者预计欧洲央行物价目标的使命有可能会有更大幅度的调整。

“明年，你不能让欧洲央行走向缩减购债--即使不是加息，同时又让市场挑战长期通胀预测，”Pictet Wealth Management资深经济分析师Frederik Ducrozet称。

“市场反映可能显示，欧洲央行在某个时间必须让步，承认无法让通胀回到2%，”他称，并表示“新常态”可能为1%或1.5%。(完)