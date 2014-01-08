《热点透视》欧元区和美国所面临的通缩威胁可谓半斤八两

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰
路透伦敦1月7日 -欧元区通胀率降至区区0.8%。这样的数据将引发通缩忧虑及扩大货币刺激的呼声。然而欧元区还远不致于陷入自掘坟墓的通缩程度。欧元区的物价走势与美国并没有显然差异，而美国的通胀率仅较欧元区高出0.4个百分点。
消费者物价持续下跌的真正通缩会带来诸多不利影响，对高负债经济体而言冲击尤大。但欧元区暂时避免走向这个厄运。经济成长兆头不算特别强劲，但也让人可以审慎乐观视之。看来物价及薪资最终可望在德国及其他相对强国带动下逐步上涨。
而且，欧元区的接近通缩水平，并没有多么出离发达世界的常规。这反映的是增长迟滞、高失业率和薪资压力。美国经济成长情况要好得多，美元也疲软，这应该会推高物价，但却没能阻止美国出现通胀乏力的势头。
欧元区比美国有更多理由遭受低水平通胀。欧洲最弱经济体在承受痛苦的调整，以提高竞争力。其中就包括减薪和降价。二线国家的困境拉低了欧元区整体通胀率。
降薪主要是逆转二线国家此前的加薪潮。进一步降低可能带来助益，比如可以帮助意大利强化与德国间的竞争。非薪资变革也是必要的，比如降低雇工成本和对高薪员工保护力度的劳动法。西班牙和意大利已经开始这么做了，但还需要更加努力。法国也进行了强有力的提高竞争力且不至于造成通胀乏力的改革。
欧元走低也可以是对抗通缩的因素之一，可帮助欧元区提高竞争力并推高物价。这样的助力可能就要出现了，美国减少量化宽松应会提振美元。
欧元区近通缩情况温和，看来还不具危险性，这是幸事，因为尚不清楚货币政策能对解决问题发挥多少作用。美联储的超级刺激举措在刺激物价方面作为不大。至于欧元区，需要的是进行结构性改革，而不是一昧地注入更多货币。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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