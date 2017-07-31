焦点：欧元区7月核心通胀升至四年高位 6月失业率降至逾八年最低

路透布鲁塞尔7月31日 - 欧盟统计局周一公布的初值数据显示，欧元区7月整体通胀率持稳，但倍受欧洲央行关注的核心通胀率则升至四年高位，并未出现市场所预期的下降。

欧盟统计局公布的另一项数据显示，欧元区6月失业率降至2009年以来最低水准，佐证了欧元区经济的强劲复苏，并让欧洲央行更有底气在秋季紧缩货币政策。

欧盟统计局公布，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.3%，涨幅与6月持平并与路透调查分析师的预估一致。

但7月核心通胀率由上月的1.2%升至1.3%，市场原预计跌至1.1%。核心通胀率不含未加工食品及能源项目。

由于油价上涨，7月能源产品价格涨幅升至2.2%，6月为1.9%。

其他工业产品价格涨幅亦升至0.5%，高于6月的0.4%。食品及烟酒产品价格涨幅持稳于1.4%，服务价格涨幅则由1.6%降至1.5%。

欧盟统计局另外公布，6月欧元区失业率下滑至9.1%，低于5月时的9.2%，创2009年2月以来最低位，亦低于市场预估的9.2%。

欧盟统计局还将5月欧元区失业率从9.3%下修至9.2%。

除尚未更新失业率数据的希腊外，欧元区失业率最高的两个国家--意大利和西班牙6月的失业率下滑。

意大利6月失业率从5月的11.3%降至11.1%，也就是说该国就业人数增加将近6万人。西班牙失业率从17.3%降至17.1%。

德国6月失业率从上月3.9%降至3.8%，推升对于薪资涨幅将会加大的预期，那样就有望增强欧元区整体薪资成长。

欧洲央行在决定货币政策时也密切关注薪资增长情况。(完)