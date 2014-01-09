《热点透视》对欧元区二线主权债投资热潮之省思

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 石冠兰

路透伦敦1月8日 -从葡萄牙到希腊，欧元区高风险主权债成为新年明星。二线经济体在进行改革，其债券为美国缩减刺激举措提供了避风港。然而欧元区对于高负债和低成长的问题而没有解决方案。债券持有人不会一直受到保护。

二线主权债一度成为备受歧视的资产类别，但现在的表现很不错。全球股市震荡，因市场准备迎来美国印钞作法的终结以及新兴经济体成长放缓。爱尔兰本周债券交易收获了140亿欧元订单。爱尔兰、西班牙和意大利债券的收益率处于不到4%的舒适水准，而希腊收益率则回到7.5%，是希腊2010年接受金援之前的水准。

二线公债成为某种意义上的避风港。随着美联储缩减刺激力度，无风险利率将攀升，从而伤及公债。欧元区则将相对安全，因经济成长不力及通胀低迷将迫使欧洲央行保持低息。二线债券会受到利差保护，从而对无风险利率走高不那么敏感。

而且有理由认为危机在消退。欧洲央行总裁德拉吉的购债誓言让投资者相信欧元区不太可能分崩离析。欧元区整体范围的衰退结束降低了政治危机的风险。各国削减了赤字，也在一定程度上改革了经济。爱尔兰、葡萄牙、希腊、西班牙和意大利自2010年以来平均将赤字相当于国内生产总值(GDP)比例降低了约4%。

这场危机已然造成了重大伤害：高负债水平。上述五国债务相当于GDP的比例自2010年平均增加26%，目前平均比例为131%，除希腊之外的平均比例为120%。债务可能在低成长和低通胀的条件下继续增多，而若全球复苏只是短暂现象的话则会加速攀升。

随着那些在危机期间逃离二线国家债券的投资人回归，债券利差可能进一步下滑。不过，投资人应对过度追逐利差保持警惕。各国可能会通过推动经济成长、推高通胀、违约或找到其他买单人等方式来应对高负债问题。欧元区公民搁置了建立财政联盟的倡议，而各国央行不愿或无力拉高通胀。迟早有一天，他们可能再度想到违约的主意。(完)

(译文审校 张明钧)

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