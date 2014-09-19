综述：美国财长呼吁欧元区及日本加大力度刺激成长

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透澳洲凯恩斯9月19日 - 由于全球经济表现持续欠佳，美国财政部长杰克卢周五呼吁欧元区和日本采取进一步措施促进增长，表明经济增长将成为澳大利亚20国集团(G20)会议的争论焦点。

在夸耀美国经济强劲的同时，杰克卢表示，需做出更大努力实现更快更均衡的经济增长，并提升内需。

“美国继续扮演全球经济的一个力量来源，”杰克卢在与澳洲国库部长霍基会谈时表示。

“但总体而言，全球经济表现持续欠佳，尤其是欧元区和日本，同时若干新兴市场经济体的增长也在放缓，”这是杰克卢在G20财长和央行总裁会议开始时做出的表示。

他的呼吁可能会受到欧洲方面的冷遇。德国财长朔伊布勒在香港停留时发表讲话称，德国经济十分稳健，欧洲要坚持走严苛的财政改革之路，这很重要。

“全球经济是一体的，欧洲的状况似乎是流动性太多，公共债务太多，”朔伊布勒对记者表示。

**施压柏林和东京**

“这就意味着从需求面和货币政策面来刺激增长的空间很小，当然存在一些地区性差异，”朔伊布勒说。

德国承受巨大压力，要求其允许欧元区放宽财政节支，并通过扩大政府支出和减税刺激其自身的经济。

美国和其他G20官员此前已对欧洲经济增长低迷表示担忧，希望德国扩大支出和进口来帮助其他成员国。

周一经济合作暨发展组织(OECD)下调了主要经济体的增长预期，并敦促欧洲做出更多努力避免通缩。

一名与会的美国财政部官员表示，杰克卢还对日本财务大臣麻生太郎说，东京必须继续致力于调校经济政策中的全部“三支箭”，以维持国内经济健康增长。

日本首相安倍晋三的通过大规模货币刺激、支出和改革来重振经济的计划看似遭遇阻力，因消费者支出和出口不佳。

**日本的六年低谷**

日本央行总裁黑田东彦曾誓言只要有必要，就将坚持宽松立场，但面临着进一步放松政策的压力。

在抵达凯恩斯后，黑田东彦表示认为日圆最新的下滑走势是没有问题的，因这反映出市场愈发预期美国利率将走升。周五日圆兑美元创下六年低点。

“不被乐见的是汇率波动偏离经济基本面。从这个角度讲，我认为目前的波动没有太大的问题，”他说。

除了刺激增长，G20成员也在致力于敲定旨在避免全球金融危机重演的监管措施。

美国财长杰克卢和澳洲国库部长霍基都表示，坚信能够在一些关键领域取得突破，包括对“太大而不能倒”的银行适用额外的资本金要求。(完)

(编译 蔡美珍/王颖/王洋; 审校 田建华/艾茂林/李春喜)

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