欧元区失业率高于数据表象 拖累薪资增长--欧洲央行研究

路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。

欧元区当前的经济形势为十年中最佳，因此欧元区薪资增长疲弱程度出人意料，欧洲央行认为，薪资增长形势需更好，才能使通胀反弹至可持续的状态，这是缩减刺激政策的一个重要条件。

对于失业率快速下降和薪资疲弱增长之间的明显脱节现象，欧洲央行的解释是，整体失业数据排除了不符合严格统计标准的民众，也排除了希望增加工时的兼职人员，尽管这两类人员都加重劳动力市场的宽松程度。

一旦这些项目进行调整后，欧元区失业率则在15%左右，远远高于9.5%的官方数据，而且只有德国出现劳动力市场趋紧的迹象。

“在法国和意大利，衡量劳动力市场闲置状况的广义指标在经济复苏期间持续上升，而在西班牙和其它欧元区经国家，近期有些下降，但仍远远高于危机前的估值，”欧洲央行月报称。

“劳动力闲置状况的广义指标水平仍较高，这可能持续抑制薪资增长形势，”报告称。

欧元区失业率和薪资增长图表请点选：tmsnrt.rs/2pituPi

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