欧元区应考虑集合借款以及建立中央预算--报告

* 报告为欧元区指出了一条加强一体化的道路

* 范龙佩草拟的报告建议实施中央预算

* 报告建议各国把短期融资工具集合起来

* 范龙佩称尚未就预算形成清晰的概念

路透布鲁塞尔10月12日电---根据一份为欧盟(EU)领导人会议准备的报告,欧元区成员国应考虑集合借款和建立中央预算,共同向其中注资.中央预算可以拿来帮助处境艰难的成员国.

在欧元区17个成员国正艰难遏制经济危机之际,这份初步报告为这些国家描绘出一条加强财政一体化的道路.这份报告是由欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)草拟的,他下周将主持欧盟峰会.

路透周五获得的这份初步报告显示,官员们提及了在欧元区摸索建立中央预算的必要性.

范龙佩的想法是,若在欧元区各国间建立某种形式的"财政能力",将可以消除该地区就业市场及其它社会经济领域当中的失衡情况.

这笔资金可以用来帮助西班牙等国.西班牙的失业率目前高达25%,而且正在艰难地重振经济增长.作为实施严格预算管理的回报,这笔泛欧元区的资金可以提供有针对性的援助.

"这种新财政能力的功能之一将是,在一定程度上由中央层面吸收单个国家受到的冲击,从而促进其调整."官员写道.

欧盟27个国家目前在为一项预算融资,该预算规模相当於每年约1,300亿欧元,即欧盟产值的1%,用於投入农业、科技、基础设施和其他领域.

但欧元区并没有这样的集中预算,很多分析师认为这一缺陷已经损伤了欧元区的稳定性.

**欧元区短期国库券?**

德国和法国强烈支持该提议,令许多欧盟外交官员颇感意外的是,英国也很支持.但英国的理由有所不同,其认为,欧元区预算是进一步将该地区及其麻烦与英国及其选民隔离开的一种方式.英国选民对欧盟的怀疑情绪正在上升.

范龙佩周五访问赫尔辛基时表示,欧元区中央预算的构想并不是暗示或认为有必要永久性的把一国资金转移支付给另一国.但他也强调,目前他并未作出任何具体建议.

"我只是建议我们进一步研究一下这些构想...包括所谓的欧元区预算...目前而言这方面还没有明确的概念."

这份报告也研究了将各国借款集中起来的想法.报告是与欧盟(EU)执委会主席巴罗索、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧元集团主席贾克合力完成的.

该报告主张应考虑"在有限且附加条件的基础上,将一部分短期主权融资工具集合到一起,例如国库券."预计这份报告将在12月份定稿.

短期内德国政府料会对这些举措表示怀疑,因该国不愿意让实力较弱的欧元区国家攀附其经济实力,来将借贷成本进一步降低.

不过,从较长期的角度来看,在欧洲采取重大措施、朝着更加紧密的政治和财政联盟方向迈进後,德国政府可能会准备考虑类似措施.

范龙佩亦在赫尔辛基表示,欧洲领导人11月峰会料会通过欧盟整体预算的未来框架.他承认,在各国间达成妥协并非易事.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼/洪曦;审校 程琳

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