焦点：欧元区政府以低成本发行超长期债券的机会正在逐渐消失

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦12月21日 - 对于欧元区国家的政府来说，以极低利率发行50年甚至更长期限的债券，这种难得的机会或许正在消失。
各国债务机构主管、银行交易商和投资者异口同声地警告，近几个月长债收益率大幅上升，各国政府恐怕很难再像2016年那样以前所未有的规模发行50年期、70年期和100年期债券。
自全球金融危机以来，欧元区各国政府在超低利率时代享受了巨大好处，能够以极低廉的成本弥补预算赤字；除了比较传统的10至30年期债券以外，一些国家还发行了超长期债券。
但对政府而言的这个“黄金时代”，却未必能惠及投资者，特别是特朗普当选美国总统引起一轮债市抛售。
不仅一些基金公司的部分长债投资仍亏损约10%，而且对长债的需求以及发售长债的金融逻辑或许都在减弱。
甚至比利时现在似乎也心里没底。该国在2017年融资计划中称，正在研究推出“新的、超长期基准债券”的可能性。
“明年，发售更长期债券可能会更加困难，”比利时债务机构主管Anne Leclercq说道。
2016年比利时发售了数以十亿欧元计的50年期债券，西班牙、意大利和法国亦如此。奥地利10月时发售了70年期债券，并已启动立法程序以允许其发售长达100年的债券。2016年爱尔兰和比利时以私募方式发行了100年期债券。
但是对于已买入这类债券的投资者而言，从养老基金到对冲基金在内，结果则是喜忧参半。
据路透数据，目前奥地利和意大利债券的交投水准反映出损失约有10%，法国债券回报1%左右，比利时和西班牙债券有8%和10%的获利。
特朗普11月赢得美国大选引起债券价格下跌以来，各国债券价值都有所下降。欧洲央行本月缩减每月资产购买规模后，跌势扩大。
欧洲央行会后，指标30年期德国公债收益率触及11个月高位，较美国大选前上涨近0.5个百分点。
一些分析师称，部分债券仍有获利意味着明年初可能有更多交易，至少会持续到关注焦点转向欧洲央行购债规模可能进一步下调时。
“如果你想这么做的话，最好在明年上半年进行，”ING策略师Martin van Vliet指出。“等到下半年，削减的说法又会浮上台面，到时候这个门就几乎全关上了。”
对借款者而言，随着利率上扬，发行超长期债券的理由可能迅速消散。已经有些分析师在质疑发行这类债券的成本，表示政府若发行30年期公债，到期时再重返市场筹资，发债成本可能会更低。
**超长债好景不再**
各类投资者在过去一年大举投资超长期债券，冀望这类债券可较传统低息债券提供更好的回报。基金经理也加入退休及保险基金的行列，后者通常会敲进长期债券以匹配其负债。
后来对冲基金看好这类债券价格(尤其是收益率极低的债券)容易上下震荡，期望从中迅速获利；而部份投资者买进这类债券的目的，则为对冲日本式的通缩风险。
但销售这类债券的匿名银行人士对路透表示，在利率普遍开始上扬的情况下，这类债券的需求可能会逐步枯竭。
“利率上升，令一些中长期投资大户对这些产品的需求下降。他们被迫放更长的线来获得收益，”一位银行家称。“对于长期债而言，眼下的形势应当不那么有利。”
摩根大通资产管理已经削减了超长期债敞口，为两年来首见，并偏重于更短期的债券。
“如果身处收益率上升的环境，我们会对这些债券持谨慎态度，它们属于格外敏感的债券类别，”摩根大通资产管理的固定收益首席投资官Nick Gartside说。
全球最大的资产管理公司贝莱德表示不排除购买超长债的可能性，但对超长债非常低的收益率和更长的存续期也持谨慎态度。该公司全球债券主管Scott Thiel将超长债的这两个特征称为“双重打击”(double whammy)。
“当利率处于较低水平时，各国发行长债是正确之举，”Thiel说。“但涉及到期限非常长的债券时，目前的回报率如此之低，那就不得不谨慎了。”(完)
(编译 郑茵/王琛/王丽鑫/龚芳/侯雪苹；审校 张涛/高琦/王兴亚/白云)
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