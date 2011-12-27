* 欧元兑美元徘徊在11个月低位附近

* 市场静待本周稍晚举行的意大利公债标售

* 交投清淡,英国市场休市

路透纽约12月27日电---欧元兑美元周二大致持平在11个月低位上方,投资者静待本周稍晚举行的意大利公债标售为未来几个交易日定下基调.

因节日期间,英国市场休市,美国交易员减少,各个资产类别的交投清淡.

交易商称,周四意大利的三年期和10年期公债标售可能显示新年来临之际的市场人气如何.

上周欧洲央行向银行首次提供三年期贷款,规模接近5,000亿欧元,决策者此举是扶助提振银行的融资.

"这些资金将有多少会流入欧元区二线国家公债市场,有多少将买入意大利和西班牙公债还需拭目以待,"富国银行的汇市策略师Vassili Serebriakov说.

"在欧洲央行流动性操作後,这些公债标售将是评估(对欧元区二线国家公债)需求水平的首次机会,"他说.

近几个月意大利借款成本一直上升.一些人士担心,如果成本持续居高不下,意大利可能也将需要金援.

因为较之葡萄牙,爱尔兰和希腊获得金援的国家,意大利经济规模大得多,援助意大利将更加困难.

"我们处於受欧元区消息推动的不安市况里,法国评等在明年第一季某时点被下调可能令人惊叹,"Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore说.

标准普尔预料将在1月公布15个欧元区国家债信评等结果,本月稍早标普将包括顶级评等的德国和法国在内的一些国家置於负面观察名单.

"无论怎样看欧元,欧元将似乎不得不走软,"Gilmore说.尽管欧元可能勉强摆脱危机,但"我认为你可能想作空欧元兑一系列货币."

欧元兑美元上涨0.07%,报1.3067美元.交易商称涨势受日内稍晚到期的期权所限,後者行权价在1.3100美元.欧元若跌破1.2945美元--其在本月稍早曾触及该水准--则将构成1月迄今最低位.

意大利政府公债收益率周二小幅上涨,预计本周将进一步上扬,投资者日益担心清淡的流动性可能不利於该国政府准备售出85亿欧元债券的计划.

美元兑日圆微跌0.13%,报77.85日圆.年初迄今美元/日圆跌幅约为4%.

日本3月地震和海啸、以及全球经济忧虑促使日本投资者将资金汇回国内以避险,因此年内多数时间日圆受到支持.

根据周二发布的数据,美国第四季经济展现出改善迹象,12月消费者信心触及八个月高位.

**交易商面临艰难局面**

年初至今,欧元兑美元仅下跌了2.3%,部分是由於市场猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能采取更多量化宽松措施.

但较小的跌幅掩饰了外汇交易商今年所遇到的艰难和波动的局面.5月时,欧元一度攀升至1.4939美元,并在之後的数月中回吐涨幅,因希腊和爱尔兰债务危机蔓延至意大利和西班牙等较大的核心经济体.

"市场情况较为艰难."霸菱资产管理的固定收益及外汇交易部主管Alan Wilde表示."可能直到上个月前後,做空欧元才成为回报很高的选择."

不过自那时以来,欧元空头仓位已经大增.商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周欧元"空仓"接近历史高位.

交易商称,若意大利公债标售顺利,欧元或许能守在1.30美元上方,因为投机客建立的空仓水平已经很高.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3068 1.3058 +0.08 -2.31 1.3377

美元/日圆 77.84 77.95 -0.14 -4.08 81.15

欧元/日圆 101.76 101.78 -0.02 -6.32 108.63

美元/瑞郎 0.9339 0.9355 -0.17 +0.04 0.9335

英镑/美元 1.5665 1.5627 +0.24 +0.42 1.5599

美元/加元 1.0187 1.0200 -0.13 +2.21 0.9967

澳元/美元 1.0153 1.0166 -0.13 -0.49 1.0203

欧元/瑞郎 1.2206 1.2218 -0.10 -2.26 1.2488

欧元/英镑 0.8339 0.8353 -0.17 -2.72 0.8572

新西兰元/美元 0.7713 0.7741 -0.36 -1.00 0.7791

美元/挪威克朗 5.9658 5.9638 +0.03 +2.47 5.8218

欧元/挪威克朗 7.7993 7.7880 +0.15 +0.13 7.7895

美元/瑞典克朗 6.8420 6.8775 -0.52 +1.97 6.7098

欧元/瑞典克朗 8.9489 8.9850 -0.40 -0.36 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)