欧元区5月制造业活动增速飙升至逾六年最快 新订单表现亮眼

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月1日 - 周四公布的调查报告显示，5月欧元区制造业增速创下逾六年最快，企业提价未造成新订单流入放缓。
欧元区经济显露出稳步且全面复苏的迹象，加上出现通胀压力，这些都是欧洲央行政策制定者们所乐见的。
IHS Markit欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至57.0，高于4月的56.7，也是2011年4月以来最高。该终值与初值一致。
PMI产出分项指数亦在荣枯分水岭50上方进一步攀升，达到逾六年高位58.3。该分项指数4月为57.9。
“欧元区回升势头的根基扎得更深，制造业经历了春季增长急升期，”IHS Markit首席景气分析师Chris Williamson说。
“商品需求连续六年以最快速度增长，这鼓励制造商加快生产，并以PMI调查20年的历史中从未有过的幅度增雇更多员工。”
新订单分项指数从57.7小涨至57.8，此为2011年3月以来的最高水平。虽然企业上月进行了提价，但该指数仍呈现上升，尽管增幅未如4月之高。
欧洲最大经济体--德国领涨，但IHS Markit称，其他国家也出现了坚实增长。法国处于落后状态，但仍录得了六年中的最佳季度表现。(完)
(编译 王洋/艾茂林/王琛；审校 孙茉莉/张明钧)
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