未来三年欧元区南北差异将扩大--欧央行委员

* 欧元区2012年起的三年内成长脚步将出现分歧

* 希腊的情势比意大利、西班牙及葡萄牙严峻许多

* 油价上涨为目前通胀的主要问题

路透法兰克福3月20日电---欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼周二表示,欧元区南北国家之间的差距将这三年间再度扩大,并称油价上涨为欧元区面临的主要通胀威胁.

诺沃特尼在参加奥地利报纸Der Standard网站讨论区时表示,欧元区主权债务危机暴露出,与德国、荷兰和芬兰等强劲出口国相比,希腊、意大利和西班牙等南部经济体是何等的缺乏竞争力.

"不幸的是,这样分歧的发展料将在2012年出现,可能还会在延续两年时间."同时也身为奥地利央行总裁诺沃特尼指出.

他补充道,"在这之後,目前采行的结构性措施应会发挥作用,且相应地在这些国家出现较高的成长率."

诺沃特尼强调,希腊状况比西班牙、意大利甚至葡萄牙更为艰难许多.

他称,葡萄牙的债务及外贸地位优於希腊,藉此对有关太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长埃里安(Mohamed El-Erian)评论的问题作出回应;埃里安在接受德国明镜周刊(Der Spiegel)杂志访问时表示,他预期葡萄牙将会是欧元区下一个受困的国家.

欧洲央行近期对银行体系注入了超过1万亿(兆)欧元的资金以纾解债务危机,而在这之後部分欧元区地区的通胀疑虑再度升温.

诺沃特尼将能源价格上涨等外部因素带动的通胀与需求引发的价格上涨做出区隔,称目前需求引发通胀的情形并不严重.

诺沃特尼暗示,一旦经济趋稳,欧洲央行将必须让金融体系中的流动性回到较为正常水准.

"只要银行放款大量增长,各国央行无疑地就得要相当小心,必要时将得执行限缩性措施."诺沃特尼表示.(完)

--编译 张明钧;审校 吴云凌

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