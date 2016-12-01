欧元区11月通胀率触及31个月高位 欧洲央行得以喘息

路透布鲁塞尔/法兰克福11月30日 - 周三公布的数据显示，欧元区11月通胀率触及31个月高位，在濒临通缩边缘数年后，物价终于开始加速上升。欧洲央行下周将召开政策会议，数据让央行承受的压力得到些许缓解。

欧盟统计局公布的数据显示，11月消费者物价指数(CPI)同比增长0.6%，高于前月的增长0.5%，符合分析师预期，升幅创2014年4月以来最高。

欧洲央行多年来实施前所未见的刺激举措以提升物价涨幅，央行总裁德拉吉周三预测，到2018年或2019年通胀终将升回近2%的目标水准。欧元区通胀率低于目标水准已三年有余。

衡量通胀预期的市场指标--欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率也接近其2016年高位，因预期美国新的共和党政府将加码扩张性财政政策，会对包括欧元区在内的全球经济成长带来正面的溢出效应。

不过，迄今为止所看到的通胀加速上升，主要与之前的油价下跌从基数中剔除的统计效应有关。欧洲央行也警告称，基础通胀依然疲弱，从而引发了对通胀能否持续加速上升的担忧。

欧元区11月扣除波动较大的食品和能源价格的消费者物价调和指数(HICP)仅上升0.8%，10月为上升0.7%，之前在今年的多数时间则持平。

“欧元区基础物价动能未出现上升迹象，”德国商业银行称。“今日的数据强化了我们的预期，即欧洲央行在下周会议将把购债计划延长六个月至2017年9月。”

“欧洲央行可能会再次下修对核心通胀率的预估，”该行补充说。

在下周四的会议上，欧洲央行将决定是否延长明年3月到期的1.74万亿欧元购债计划。市场已经完全消化了延长该计划的预期。(完)