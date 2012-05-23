欧元区将制定应对计划以防希腊退出

2012年5月16日拍摄于法兰克福的欧元雕塑。多位欧元区消息人士周三表示，每个欧元区国家都须准备一份应急计划，以防范希腊最终退出欧元区的局面出现。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 欧元区国家被要求草拟应对希腊退出的计划

* 欧元集团工作小组周一提出建议

* 希腊否认相关报导

* 路透看到的文件列明了希腊退出的可能影响

* 文件称一旦希腊退出,最好"和平分手"

* 文件提到若希腊决定退出,EU和IMF可向提供最多500亿欧元协助

路透布鲁塞尔5月23日电---多位欧元区消息人士周三表示,每个欧元区国家都须准备一份应急计划,以防范希腊最终退出欧元区的局面出现.

欧元集团工作小组(EWG)在周一下午举行了一个小时的电话会议,官员们就此达成了共识.

除三位欧元区官员予以证实外,路透看到一份欧元区某成员国起草的备忘录,详细列出了欧元区各国应考虑的一些要点.

欧元集团工作组由为欧元区财长会议做准备工作的官员组成,他们也是欧洲金融稳定机构(EFSF)理事会的成员.

一位了解情况的欧元区官员称:"欧元集团工作组认为,每个欧元区国家都应该各自准备应急计划,以应对万一希腊退出欧元区带来的影响."

"欧元区层面上暂时还没有准备,因为担心消息泄漏,"该官员表示.

另一位官员证实了周一的这一共识.

希腊财政部发布声明,否认工作组同意欧元区成员国应准备希腊一旦退出的应急计划.

"有报导称欧元集团工作组在2012年5月21日电话会议上,同意每个欧元区成员国应准备希腊退出欧元区的应急计划.该报导并不属实."声明称.

但比利时财长Steven Vanackere在峰会前被记者问到时表示:

"所有(希腊)紧急应变计画都归结到同一件事:一个负责任的政府就是要预见到所有可能性,甚至是你所希望避免的情况."

"我们必须坚持努力去避免退出的情况发生,但这不代表我们不用为可能发生的事件做好准备.我相信许多国家都有对他们希望竭力避免的事情做好紧急应变计画,像是恐怖攻击,如果说我们没有应变计画,这是不负责任的,"Vanackere表示.

外界普遍把希腊两个月来的第二次大选看成是一种公投,看是要留在欧元区并接受痛苦的改革,或是离开欧元区并用自己的货币来碰运气.

民调暗示两种可能性都存在.

**500亿欧元的再见?**

路透看到的文件详列了希腊若退出欧元区,各个成员国可能蒙受的损失,并称若真的发生这种情况,应该要设法"理性的分手."

文件并称,如果希腊真的决定退出,欧盟/国际货币基金组织(IMF)可能最多出资500亿欧元让希腊可以好好离开.

文件指出,若决定退出欧元区,希腊将蒙受重大损失,而其他欧元区国家的损失将更加有限.

不过文件还称,可能波及其他欧元区国家的连锁效应风险被低估.

"市场定将失去对欧元的信任,"文件称.

德国央行周三表示,希腊退出欧元区(的风险)"可控",并称欧元区国家在根据1,300亿欧元的救助计划,向希腊提供进一步的援助方面应有发言权.

迄今为止,根据对希腊的第二轮救助计划,欧元区已经拨付了384亿欧元.紧急贷款的条件是实行艰苦改革,但改革遭到大多数希腊人的反对.

欧元区还向希腊提供了345亿欧元贷款,以帮助该国完成债务重组.在此次重组中,民间债权人必须承受近四分之三的债权减值.

"希腊正威胁不再实施救助计划规定的改革和整固举措,"德国央行表示,"这危及到救助资金的继续拨付.希腊必须承担发生这种情况的後果."(完)

--编译 肖群英/孙茉莉/戴素萍/杜明霞;审校 徐文焰

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