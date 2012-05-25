欧元区多国准备应变计划 以防希腊退出欧元区

2012年5月16日拍摄于法兰克福的欧元雕塑。至少有一半的欧元区政府以及银行业和大型企业，正在准备应变计划，以防希腊决定离开欧元区，即使其偏爱的选项仍是希腊留在欧元区。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透罗马/赫尔辛基5月24日电---至少有一半的欧元区政府以及银行业和大型企业,正在准备应变计划,以防希腊决定离开欧元区,即使其偏爱的选项仍是希腊留在欧元区.

意大利经济部副部长格雷利(Vittorio Grilli)表示,如果希腊选民在6月17日把票投给拒绝改革的政党,意大利已准备好这种可能性.

希腊之前已和欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成协议同意改革,以换取紧急贷款.希腊若真的不履行改革协议,欧盟/IMF将停止发放资金,以希腊国内的赤字情况来看,这意味着其将无力支付薪水,且必须离开欧元区,并开始发行自己的货币.

"任何情况下我们都做好准备,"格雷利在记者问到意大利是否准备好希腊的离开时表示."所有的选项都有可能,尽管我们的目标是避免这个情况发生."

消息人士周四向路透表示,欧盟高级官员已建议成员国着手准备万一希腊退出欧元区的应变对策.

欧盟领导人已呼吁,希腊坚守财政撙节措施,并且完成纾困计划中的改革要求.

一位高级官员表示,即便各国政府准备应对希腊退出局面是正常之举,但在欧盟或政治层面尚未拟定应急计划.

"鉴於当前及早先的局势,大家都会做好准备以防各种可能出现的情况,没有准备才是不负责任的行为,"该官员称.

芬兰也在考虑这一不测事件的影响,欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,该事件将带来巨大破坏力,造成不可预见的後果.

"在本次危机的每个转折关头,芬兰一直评估不同的路径和计划,"财长Jutta Urpilainen向记者表示,并称芬兰政府期望希腊能留在欧元区.

官员们表示,除了意大利和芬兰,德国、荷兰、卢森堡、比利时、奥地利和斯洛伐克也已经或即将开始拟订应变计划.

在欧元区之外,瑞典表示已作好准备.

"堡垒已准备就绪,我们经常和瑞典央行及金融服务监管局(FSA)开会讨论.我们已准备周全,"瑞典金融市场部长Peter Norman对路透表示.

在企业界,对希腊退出冲击保持警戒的有英国航空的母公司国际航空集团(IAG)(ICAG.L),以及德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE).

"我们绝对相信欧元的未来还很长,"BMW全球销售主管Ian Robertson表示."但这不表示其肯定还会保持目前的结构."

欧洲金融机构也一直在准备应变计划,尽管它们可能没有对外公布.

"每家银行现在都有特别小组,专门研究希腊重新起用德拉克马的可能後果,"一位驻巴黎的银行人士表示.

一名为法国金融机构提供谘询的顾问并表示,"银行业正针对希腊退出欧元区准备紧急应变计划,但你可以理解它们不对外说明的原因."(完)

--编译 戴素萍/肖群英;审校 孙茉莉/徐文焰

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