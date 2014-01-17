欧元区压力测试或显示银行业有1万亿美元资金缺口--研究

路透伦敦1月16日 -欧盟金融风险监管机构一名顾问与一位柏林学者的研究发现，针对欧元区大型银行进行的压力测试，可能显示这些银行存在逾7,700亿欧元(1万亿美元)资金缺口，或将引发进一步的政府救助。

欧洲央行试图透过压力测试来证明，其银行业者可在无需纳税人帮助下经受住另一场危机。测试前的这些类似研究至关重要，因可让市场设定期待值，据此判断测试的可信度。压力测试结果定于11月出炉。

如果官方数字远低于独立研究的预估，那么当局将难以说服市场，测试的基准够强，尤其是鉴于此前的两轮欧盟压力测试均未能消除市场对银行业体质的担忧。

纽约大学教授兼欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)顾问ViralAcharya和柏林欧洲管理与技术学院的SaschaSteffen进行的这项新研究，最近几周分发给了各家银行、智囊团和欧洲系统风险委员会。

在他们的研究报告中，Acharya和Steffen表示，欧元区银行业需要多达7,670亿欧元，才能达到英国央行金融稳定事务主管Andrew Haldane认为银行抵挡住上次危机所需的资金水平。

但7,670亿欧元只能填补109家披露详细财务数据的欧元区银行的资金水准，因此接受测试的128家银行所需的资金规模甚至可能会更高。(完)

(编译 王翔琼；审校 张若琪)

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