分析：审慎看待欧元区2014年前景的几个理由

图为欧洲央行大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 经济前景改善，但仍存在诸多风险

* 意大利、法国需要加速经济改革

* 银行压力测试前，放贷活动料将受限

* 通缩将是欧元区面临的最大威胁

撰稿 Mike Peacock 编译 张明钧/石冠兰/朱晓军

路透伦敦1月6日 - 自希腊2009年揭露一塌糊涂的烂帐以来，2013年是欧元区过得最平稳的一年。

市场一致认为2014年也将一样风平浪静，然而在持这样看法的人士当中，有部份在逾一年之前曾预言欧元区行将瓦解。

继续维系这个货币共同体的政治意志仍相当坚定，其中欧洲央行力保欧元的誓言持续消解债市压力，同时区内各经济体也可望至少实现小幅成长。

西班牙、意大利及葡萄牙均已步出衰退，希腊今年也可望跟进。

然而仍有诸多保持戒心的理由。

**欧盟选举**

高失业率、财政紧缩带来的疲惫感、以及经济成长仍旧乏力，都将成为5月欧洲议会选举中襄助非主流政党的完美背景。

部份权威人士预言，法国的National Front、英国的UKIP、希腊的Syriza及荷兰的Freedom Party等反欧元的团体可能拿下欧洲议会超过20%的席次。

这可能会让欧盟主要政党团体改弦更张，并让欧洲进一步整合的能力面临挑战，因欧洲议会将拥有新权限去管理大多数欧盟立法。

野村证券资深政治分析师Alastair Newton表示，“这可能带动主流政党走向更为质疑欧元的立场，并让今年稍晚的欧盟执委会主席任命及通过银行业联盟相关立法更形复杂化。”

**银行业压力**

欧盟为了防止未来出现金融危机而推动银行业联盟，显而易见的是，成果并未达到它原先的计划。

未来至少还有好几年，倒闭银行最终还是要由各国政府负责处理，弱质银行和高负债国家政府之间的恶性循环无法打破。

欧洲央行11月接管银行监管职责之前，将公布对欧洲大型银行的体检报告。

考虑到银行业已增资的情况，报告出现震撼性结果的可能性有限。不过，在测试达到完整、且目前银行业联盟结构能够承受未能爆发危机之前，银行放贷活动可能仍受抑制，因而不利于经济复苏。

**德国法院**

对于欧元区前景乐观的最大理由，在于市场不愿意考验欧洲央行的支撑机制。只要欧洲央行的支撑出现任何漏洞，一切将马上改观。

德国联邦宪法法院将很快裁决欧洲央行购债计划的合法性，这是欧洲央行保护欧元区的机制，但尚未动用过。

德国宪法法院尚未否决过任何对抗欧债危机的举措，不过法院已经授权德国联邦议院可以进行更严格的把关。

但如果德国宪法法院真的予以否决，那么债市可能会对欧元区疲弱成员国再度大开杀戒，使欧元区重陷危机。

**改革热情**

欧洲央行一贯表示正在为各国争取时间，以通过控制债务来进行内部整顿，并实施适合21世纪发展需要的经济改革。

主要的不稳定因素是意大利和法国。意大利经济已经停滞达十年，而当政的联合政府或许还缺乏应对时势所需的凝聚力；法国经济则正濒临再度衰退。

“法国仍然是仅有的一个存在严重体质问题、但又没作出太多努力的欧洲经济体，”贝伦贝格银行在欧元区年度回顾中称。

法国总统奥朗德利用新年致辞表示，如果公司增聘人手，就可以享受劳动税减免。但是他的民意支持率处于纪录低位，不太可能快速跃升。

财政紧缩政策带来的疲惫感在希腊最为明显。正是该国引发了债务危机。

希腊联合政府拒绝进一步削减开支，并且需要某种形式的债务宽限，以便其财政走上可持续的道路。目前，希腊联合政府在议会中的优势降至仅仅三席，反对救援的左翼激进联盟党的民意支持率节节上升。

**通缩威胁**

要是通缩袭来--这很有可能，将带来最可怕的威胁，可能导致欧元区陷入日本式失去的十年困境，并使得各国更加难以偿清国家债务。

欧元区通胀率跌至近0.7%，推动欧洲央行在11月降息，但很多成员国打心底都反对这种形式的印钞。而日本经济正是依靠这种方式才最终恢复生机。

“我们必须小心，不能让通胀率总是低于1%，并降至危险区间，”欧洲央行总裁德拉吉上周表示。

即便没有出现通缩，若是各国债务削减和结构改革步伐有所放缓，都可能需要欧洲央行进一步采取行动。

欧元区的危机史显示，每当压力减退时决策者就会松懈，失去紧迫感，每当局势紧张起来时，他们又会匆忙加强防备，而且一直以来他们都能及时做到这点。

“2014年对欧元区金融市场而言，比起意外平静的2013年将更具挑战性和危险性，”伦敦Llewellyn Consulting的分析师Russell Jones表示。

“(但是)有关欧元区即将灭亡的预言从逻辑上来说太过离谱了。”(完)

(译文审校 白云/蔡美珍)

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