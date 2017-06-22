欧元区经济第二季经济成长稳健--ECB报告

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透法兰克福6月22日 - 欧洲央行周四在例行经济报告中称，数据显示第二季欧元区经济成长稳健，全球经济在经历难关后回升。
欧洲央行补充称，未来几个月通胀率将徘徊在当前水平，尽管消费者物价还没出现令人信服的升势，但有初步迹象显示，生产和定价链出现价格压力。
“总体来说，即将公布的数据将显示今年下半年经济成长稳健，”欧洲央行在报告中称，“内需料将因一系列良好因素而获得提振。”
“在获利上升和去杠杆化需求下降的背景下，非常有利的融资环境和低利率将持续带动投资回升。”(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。