欧元区经济第二季经济成长稳健--ECB报告

路透法兰克福6月22日 - 欧洲央行周四在例行经济报告中称，数据显示第二季欧元区经济成长稳健，全球经济在经历难关后回升。

欧洲央行补充称，未来几个月通胀率将徘徊在当前水平，尽管消费者物价还没出现令人信服的升势，但有初步迹象显示，生产和定价链出现价格压力。

“总体来说，即将公布的数据将显示今年下半年经济成长稳健，”欧洲央行在报告中称，“内需料将因一系列良好因素而获得提振。”

“在获利上升和去杠杆化需求下降的背景下，非常有利的融资环境和低利率将持续带动投资回升。”(完)